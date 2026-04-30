Ученые рассказали, когда в России произойдет цветочное полнолуние

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Цветочное полнолуние произойдет в ночь на 2 мая, разглядеть его на небе будет очень просто, особенно для россиян, которые смогут им наслаждаться на всей территории страны, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Майское полнолуние называют Цветочной Луной, поскольку в это время в Северном полушарии начинается разгар цветения.
"Первое из двух полнолуний мая произойдет завтра, в ночь с 1 на 2 мая, и будет видно по всей территории страны. Луна называется цветочной, что, в данном случае, вероятно, не требует объяснений — природа и в Северной Америке, откуда пришло название, и на нашем континенте развивается примерно по одним и тем же ритмам", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
Также описывается самый простой способ увидеть восход Луны. Для этого это найти на горизонте точку, куда садится Солнце, и развернуться на 180 градусов. Примерно во время захода Солнца в противоположной части неба появится Луна.
В то же время ученые предупредили, что в отличие от зимних полнолуний, когда спутник Земли поднимается высоко над горизонтом, поздней весной и летом высота Луны над горизонтом составляет лишь 10–20 градусов. Поэтому, как указали в лаборатории, для ее наблюдения понадобится ничем не закрытый вид на восток.
"Главной особенностью месяца, впрочем, станет второе полнолуние, которое произойдет 31 мая, — так называемая голубая Луна. Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берёт начало из английской идиомы "когда луна станет голубой" (несёт примерно тот же смысл, что и "после дождичка в четверг", то есть почти никогда, что в случае дождичка, впрочем, не очевидно)", - добавили в лаборатории.