Ученые рассказали, когда в России произойдет цветочное полнолуние

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Цветочное полнолуние произойдет в ночь на 2 мая, разглядеть его на небе будет очень просто, особенно для россиян, которые смогут им наслаждаться на всей территории страны, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Главной особенностью месяца, впрочем, станет второе полнолуние, которое произойдет 31 мая, — так называемая голубая Луна. Название в данном случае не имеет никакого отношения к цвету, а берёт начало из английской идиомы "когда луна станет голубой" (несёт примерно тот же смысл, что и "после дождичка в четверг", то есть почти никогда, что в случае дождичка, впрочем, не очевидно)", - добавили в лаборатории.