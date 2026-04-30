"Локомотив" извинился за инцидент с мячом в цветах флага Украины

БАРНАУЛ , 30 апр – РИА Новости. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" извинился перед семьей, которую не хотели пускать на матч с их участием из-за сине-желтого мяча на плакате, и пообещал связаться с ней дополнительно.

"Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП. От лица ВК "Локомотив-Новосибирск" мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией… Дополнительно клуб свяжется с семьей, чье творчество пострадало в результате данного инцидента", - пообещали в клубе.