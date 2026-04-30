"Локомотив" извинился за инцидент с мячом в цветах флага Украины

БАРНАУЛ , 30 апр – РИА Новости. Новосибирский волейбольный клуб "Локомотив" извинился перед семьей, которую не хотели пускать на матч с их участием из-за сине-желтого мяча на плакате, и пообещал связаться с ней дополнительно.
Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что семью в Новосибирске не хотели пускать на матч из-за сине-желтого мяча на самодельном плакате, сотрудники стадиона решили, что мяч похож на украинский флаг. Семье пришлось экстренно закрашивать мяч черным.
"Мы внимательно изучили ситуацию, произошедшую на входной группе с болельщиками и плакатом в течение одного из последних матчей. При проведении домашних матчей ВК "Локомотив-Новосибирск" привлекает подрядную организацию, обеспечивающую безопасность в соответствии с установленными требованиями и регламентами проведения массовых мероприятий", - говорится в сообщении в Telegram-канале клуба.
Действия сотрудника, зафиксированные на видео, уточнили в клубе, были обусловлены абсолютно буквальным толкованием предписанных мер.
"Вместе с тем клуб не разделяет столь категоричный подход к их применению, и по данному факту будут приняты соответствующие меры к сотрудникам ЧОП. От лица ВК "Локомотив-Новосибирск" мы приносим искренние извинения болельщикам, столкнувшимся с данной ситуацией… Дополнительно клуб свяжется с семьей, чье творчество пострадало в результате данного инцидента", - пообещали в клубе.