11:55 30.04.2026 (обновлено: 11:57 30.04.2026)
СМИ: "Локомотив" и "Краснодар" проявляют интерес к хорватскому защитнику

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский "Локомотив" и "Краснодар" проявляют интерес к хорватскому футболисту Крешимиру Кризманичу.
  • На 25-летнего защитника также претендуют греческий "Панатинаикос" и болгарский "Левски".
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Московский "Локомотив" и "Краснодар" проявляют интерес к футболисту греческого ОФИ Крешимиру Кризманичу, сообщает журналист Руди Галетти в соцсети Х.
По информации источника, на 25-летнего защитника также претендуют греческий "Панатинаикос" и болгарский "Левски".
Кризманич выступает за ОФИ с лета 2025 года. 25 апреля он вместе с командой завоевал Кубок Греции. Всего защитник провел за клуб 32 матча. Также на его счету девять игр за молодежную сборную Хорватии.
