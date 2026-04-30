10:16 30.04.2026 (обновлено: 10:18 30.04.2026)
Лавров: важно не упускать из виду ситуацию в Ливане и вопрос Палестины

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД России Сергей Лавров призвал не упускать из виду ситуацию в Ливане.
  • Он также отметил тупик в вопросе создания палестинского государства.
АСТАНА, 30 апр – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров призвал не упускать из виду ситуацию в Ливане и тупик в вопросе создания палестинского государства.
"Считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане, и особенно тот тупик, который сложился и из которого не видно выхода в отношении создания палестинского государства", - сказал Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
ЛиванСергей ЛавровРоссияКазахстанЕрмек Кошербаев
 
 
