Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России
17:30 30.04.2026 (обновлено: 18:11 30.04.2026)
Временную поверенную в делах Литвы вызвали в МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России из-за сноса захоронений красноармейцев в городе Шяуляй.
  • Москва потребовала от Вильнюса прекратить подобные действия.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Временную поверенную в делах Литвы Йоланту Тубайте вызвали в МИД России из-за сноса захоронений красноармейцев в республике.
"(Тубайте. — Прим. ред.) заявлен решительный протест в связи с варварскими действиями литовских властей по ликвидации расположенного в центре города Шяуляй захоронения солдат и офицеров Красной армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков", — говорится на сайте ведомства.

В министерстве отметили, что осквернение останков погибших воинов выглядит предельно цинично накануне Дня Победы. Москва потребовала от Вильнюса прекратить подобные действия.
Российские дипломаты напомнили Тубайте, что благодаря советским военным Литва получила Вильнюс, которым до войны владела Польша, а также Клайпеду, отошедшую от Германии.
"Однако вместо благодарности литовские власти опустились до глумления над прахом погибших героев", — отметили в МИД.
В 2024 году парламент этой страны одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.
Как подчеркивала представитель МИД Мария Захарова, власти Литвы, Латвии и Эстонии пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о победе в Великой Отечественной войне.
