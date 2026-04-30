Валерий Лимаренко: главная задача – обеспечить комфорт сахалинцев

День инвестора Сахалинской области прошел в Москве 29 апреля. Сегодня регион активно наращивает как инвестиционную, так и социальную привлекательность. В него выгодно вкладывать капитал, здесь становится все более комфортно жить, в том числе молодым специалистам и семьям с детьми, создаются возможности для профессионального обучения и карьерные перспективы. Подробнее об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

– Валерий Игоревич, в какие направления вы предлагаете вкладываться бизнесу на Курильских островах?

Сахалинская область по инвестиционной привлекательности занимает в России почетное четвертое место. Создание комфортных условий для бизнеса является одним из приоритетов работы регионального правительства. Мы лидируем в блоке по созданию регуляторной среды для бизнеса. Это своевременное выдача разрешений на строительство, подключения инженерных сетей и коммуникаций.

Сегодня мы рассматриваем три основных направления для инвестиций на островах – туризм, марикультура, информационные технологии.

Начнем с туризма. Природа Курильских островов уникальна. На территории архипелага расположены 68 действующих и потухших вулканов, целебные термальные источники, живописные бухты и лагуны. За последние годы туристический поток значительно вырос. В 2025 году Курилы посетили 58 тысяч человек. Это почти на 20% больше, чем годом ранее.

В то же время мест для размещения туристов не хватает. Например, забронировать отель на Кунашире или Итурупе вы сможете только на 2027 год. И это при том, что за три года там построено более десяти отелей и глемпингов. Мы предлагаем бизнесу принять участие в создании гостиничных комплексов, потому что турпоток на Курилы продолжает расти.

- Расскажите поподробнее о марикультуре, какие здесь возможности у инвесторов?

- Морепродукты пользуются высоким спросом на азиатских рынках – ламинария, гребешки, ежи и трепанги. Ежегодно на Курилах добывается свыше 100 тысяч тонн морских моллюсков. Это около 90% общего допустимого улова Дальневосточного бассейна. В основном эта ценная продукция идет на экспорт. При этом спрос на трепанга и гребешок значительно превышает текущую добычу, а квот больше нет. В то же время в акватории Курильских островов можно ежегодно выращивать свыше 50 тысяч тонн моллюсков. Поэтому производство морепродуктов является особенно перспективным направлением развития бизнеса.

Кстати, на Курильских островах для создания марикультурных ферм выделено 50 тысяч гектаров. А морепродукты стоят в десять раз дороже, чем обычная рыба. Это супервозможности для бизнеса.

- А почему вы предлагаете развивать ИТ-сферу на Курильских островах? Казалось бы, не самое очевидное направление для региона…

- Потому что преференции на этой территории более выгодны в сравнении с другими льготными режимами для ИТ-компаний. Новые предприятия на 20 лет освобождаются от уплаты налогов на прибыль, имущество, транспорт и землю.

Кроме того, размер страховых взносов на работников снижен с 30% до 7,6%. Льготы могут распространяться и на сотрудников, которые работают дистанционно. Действует свободная таможенная зона. Зарубежные материалы и оборудование не облагаются таможенными пошлинами.

Мы, со своей стороны, помогаем обеспечить проекты инфраструктурой, предоставляем земельные участки без торгов, помогаем в привлечении финансирования.

Предлагаем инвесторам создать на Курилах центры разработки ИТ-решений для нефтегазовой, рыбопромышленной, логистической и других отраслей, а также ускорить развитие БПЛА в регионе, создать дата-центры, так как климатические условия на Курилах позволяют это.

Отмечу, что эти преференции действуют и на проекты, которые мы предлагаем реализовать в других отраслях.

– Возможно ли в перспективе развитие на Курильских островах других отраслей? И каких?

– Большие перспективы у ветровой энергетики и производства водорода. Были инвесторы, которые предлагали такие проекты. Но мы выбрали три перечисленных направления как традиционные и работаем сейчас с ними.

– Сахалинская область вошла в пятерку лидеров по качеству жизни в национальном рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ). Какие приоритеты развития вы видите на ближайшие пять лет?

– Высокая позиция в рейтинге – это не самоцель. Главная задача – сделать все, чтобы люди чувствовали себя комфортно в регионе, выбирали его местом для жизни. Для этого нужна современная городская среда, безопасные дома, интересная культурная жизнь, достойная работа, возможности для воспитания детей. Все эти направления – в центре нашего внимания. Что такое качество жизни? Когда человеку комфортно, когда он выходит из своей квартиры в чистый подъезд, в чудесный отремонтированный двор, на чистые улицы.

А еще это – доступное здравоохранение. Например, мы развиваем высокотехнологичную медицинскую помощь. Создали хирургический кластер. Открыли современные операционные, где будут проводиться операции, которые раньше были недоступны в регионе. Приглашаем для этого ведущих врачей из российских клиник. Сахалинские коллеги будут перенимать опыт лучших хирургов. В перспективе – прием пациентов со всего Дальнего Востока . Мы также начали обучать своих врачей. Открыли филиал Тихоокеанского государственного университета. Планируем, что со временем будем закрывать кадровый вопрос за счет наших студентов.

Мы меняем облик наших городов. Создаем новые общественные пространства, где можно культурно проводить свободное время. Например, открыли набережные, где в теплое время проходят концерты.

Продолжим заниматься ликвидацией аварийного жилья. Мы уже расселили более 525 тысяч квадратных метров. Свыше 24 тысяч человек улучшили жилищные условия. Площадь аварийного жилья за последние пять лет удалось сократить более чем в два раза. Осталось расселить чуть более 400 тысяч квадратных метров. И это наша задача на перспективу.

У людей должна быть достойная работа. Поэтому мы создаем условия для бизнеса, для запуска новых проектов в энергетике, рыбной отрасли, транспорте и логистике, туризме, сельском хозяйстве. За последние пять лет у нас было открыто более 14 тысяч новых рабочих мест.

– Вы упомянули, что привлекаете медиков в регион и растите молодые кадры у себя. А как обстоят дела с другими сферами в плане кадрового обеспечения?

– Здесь мы работаем по двум направлениям. Сейчас приглашаем специалистов из других регионов. У нас создано агентство "Сахалин – остров возможностей". Только в 2025 году оно привлекло около 1600 человек. Это врачи, специалисты в нефтегазовой сфере, строительстве, туризме, культуре, науке и образовании.

Почему к нам едут? Потому что мы предлагаем не только достойную работу и карьерные перспективы, но и помощь в аренде жилья, трудоустройстве супруга приглашенного специалиста, устройстве детей в детские сады и так далее.

Второе направление – подготовка собственных кадров. Чтобы наши выпускники выходили готовыми специалистами под конкретные проекты. Эта работа идет как в сфере высшего, так и среднего профессионального образования.

– Кстати, на Сахалине создается кампус мирового уровня "СахалинТех" на базе Сахалинского государственного университета. Расскажите подробнее об этом проекте.

– Особенность в том, что мы развиваем университет вместе с индустриальными партнерами. СахГУ стал единственным на Дальнем Востоке опорным вузом " Газпрома ". Это значит, что выпускники нашего университета будут трудиться на высокотехнологичных проектах компании – "Сахалин-2" и "Сахалин-3".

Совместно с компанией "Сахалинская Энергия" мы открываем магистратуру для шельфовых проектов, где будет идти целевая подготовка кадров. Также окрыли передовую инженерную школу СахГУ "Инженерия островов", которая готовит кадры для нефтегазового и энергетического секторов экономики.

Вместе с МГТУ имени Баумана мы создали первую на Дальнем Востоке магистратуру по водородным технологиям. Готовим специалистов для новой энергетики.

В "Школе 21", открытой совместно со " Сбером ", бесплатно обучаем специалистов для ИТ-отрасли. Учащиеся могут жить в современном студенческом городке на 1500 мест, а после окончания учебы выпускникам предоставляется арендное жилье по цене значительно ниже рыночной. Если семья решит купить квартиру, то ей доступна ИТ-ипотека со ставкой всего 2%. Цель – создать на Сахалине целый ИТ-кластер, чтобы наши специалисты устраивались на работу в крупнейшие компании. В этом году мы поставили задачу провести через "бассейны" школы 1500 человек и отобрать для основного обучения более 500 студентов.

Наш университет уже два года подряд увеличивает количество бюджетных мест на 25%. В этом году на первый курс поступит около 700 человек. Но мы пошли еще дальше и впервые в России стали помогать родителям с оплатой коммерческих мест в университете. Они платят только половину стоимости годового обучения. В 2026 году мы выделили дополнительно 500 таких мест.

Что касается среднего профобразования, то у нас создан образовательно-производственный кластер в горнодобывающей отрасли. Он объединил три техникума и два ведущих горнодобывающих предприятия. Сейчас в работе еще пять кластеров для таких отраслей, как сервис и туризм, транспорт, сельское и рыбное хозяйство, нефтегазовая сфера.

– Валерий Игоревич, расскажите о региональной программе "Счастливое материнство". Какие меры поддержки уже действуют и чего ждать в перспективе семьям с детьми?

– Мы организовали индивидуальное сопровождение женщины во время беременности и ухода за ребенком.

Создан институт нянь, где уже подготовлено 300 человек. А через два года у нас будет 700 профессиональных нянь. Сегодня квалифицированную помощь нянь получают почти 500 семей, где воспитываются более 600 детей. Кроме того, мы разработали меры софинансирования услуг няни для тех, кто хочет выйти на работу, не дожидаясь, когда ребенку исполнится три года.

Также организуем групповой присмотр за детьми. Так, в Южно-Сахалинске открыто семь семейных дошкольных групп. Это мамы или бабушки, которые, воспитывая своих детей, берут дополнительно под присмотр еще несколько малышей. Кроме того, в каждом муниципалитете в детских садах организован почасовой присмотр за детьми от одного года до двух лет.

В работу, связанную с поддержкой материнства, включились все крупные предприятия и бизнес-объединения. Материнство стало корпоративной ценностью.

Большую роль играет и помощь с жилищным вопросом. Мы уже выделили 500 арендных квартир для молодых семей, которые в ближайшие месяцы планируют пополнение. В дальнейшем будем помогать им участвовать в программах ипотечного кредитования под 2% годовых.

Помогаем молодым семьям и в медобслуживании. В рамках ОМС предоставляем все необходимые услуги вплоть до экстракорпорального оплодотворения. Пройти его планируют более 500 женщин. Чтобы расширить этот вид помощи, в Южно-Сахалинске начал работу второй центр ЭКО.