10:33 30.04.2026 (обновлено: 10:34 30.04.2026)
Лавров назвал строительство АЭС в Казахстане флагманским проектом

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев во время встречи в Астане
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Строительство атомной электростанции в Казахстане по российскому дизайну станет флагманским проектом в сотрудничестве России и Казахстана на ближайшие годы, заявил Лавров.
  • АЭС планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области.
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Строительство атомной электростанции в Казахстане по российскому дизайну призвано стать флагманским проектом в сотрудничестве двух стран на ближайшие годы, рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Флагманским совместным проектом на ближайшие годы призвано стать возведение по российскому дизайну первой в Казахстане атомной электростанции, что, по сути, будет означать создание в республике целой новой отрасли национальной экономики", - сказал он он на пресс-конференции с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Агентство по атомной энергии Казахстана 14 июня 2025 года сообщило, что госкорпорация "Росатом" возглавит консорциум по строительству первой в стране атомной электростанции. Объект планируют возвести к 2035–2036 году в поселке Улькен Алма-Атинской области, на берегу озера Балхаш. Кроме того, в середине июня 2025 года Астана и Москва подписали дорожную карту, предусматривающую реализацию проекта. Восьмого августа на прибережье начались инженерные изыскания для выбора площадки и подготовки проектной документации для строительства АЭС большой мощности. Специалисты инжинирингового дивизиона "Росатома" приступили к бурению первой разведочной скважины и отбору проб грунта.
Отношения России и Казахстана способствуют стабильности, заявил Лавров
В миреКазахстанРоссияАлма-Атинская областьСергей ЛавровЕрмек КошербаевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
