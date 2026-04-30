Операция США против Ирана затронула Каспийское море, заявил Лавров

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Неспровоцированная вооруженная операция США и Израиля против Ирана серьезно затронула Каспийское море, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Мы вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула и Каспийское море", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.