Синоптик предупредила жителей Кубани о сильнейших ливнях

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сильнейшие ливни ожидаются 2 мая в Краснодарском крае, предупредила ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
- Эти осадки могут стать самыми мощными за всю историю метеорологических наблюдений, добавила она.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Очень сильные ливневые дожди за всю историю метеорологических наблюдений ожидаются в Краснодарском крае 2 мая, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
"Наисильнейшие ливни прогнозируются в Краснодарском крае 2 мая. А с 1 по 3 мая, помимо ливня, ожидаются гроза, град и ветер до 20 метров в секунду", - заявила синоптик.
Паршина отметила, что на Черноморском побережье ливневые дожди будут идти с 1 по 4 мая, но особенно сильные только 2 мая.