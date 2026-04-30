Задача властей Кубани обеспечить безопасность в дни праздников

КРАСНОДАР, 30 апр – РИА Новости. Задачей властей Кубани является обеспечение безопасности жителей и гостей края, ограничения на проведение массовых мероприятий с участием более тысячи человек продолжат действовать в регионе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев на координационном совещании по обеспечению правопорядка.

В среду глава Кубани и руководитель краевого Управления ФСБ России Леонид Михайлюк провели заседание, на котором обсудили дополнительные меры безопасности в дни предстоящих майских праздников и приняли решение не проводить первомайские шествия на Кубани.

"В 2024 году мы ввели ограничения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе с участием более тысячи человек. С учетом напряженной обстановки оно продолжает действовать и сегодня… Наша задача - обеспечение общественного порядка и безопасности для жителей края и гостей со всей страны", - сказал Кондратьев.

Он уточнил, что с учетом ограничений мероприятия будут проводить локально в каждом населенном пункте, чтобы не допустить массового скопления людей.

На Кубани планируется провести более 1,6 локальных акций различного формата, приуроченных к праздникам, отметил вице-губернатор Кубани Александр Топалов, также участвовавший в заседании. По его информации, в муниципалитетах пройдут в том числе акции по сбору гуманитарной помощи в поддержку участников СВО, а также спортивные соревнования, тематические выставки, викторины, фестивали песен и стихов.