Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 30.04.2026

Новейший тральщик "Полярный" вошел в состав ВМФ России

© Фото : Минобороны России/MAXКорабль противоминной обороны "Полярный"
© Фото : Минобороны России/MAX
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новейший корабль противоминной обороны "Полярный" вошел в состав ВМФ России, на нем поднят Андреевский флаг.
  • "Полярный" — десятый корабль проекта 12700, его построили на АО "Средне-Невский судостроительный завод".
  • Корабль обладает высокой маневренностью и имеет самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новейший корабль противоминной обороны "Полярный" вошел в состав ВМФ РФ, на нем поднят Андреевский флаг, сообщило Минобороны.
"Сегодня в городе Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика "Полярный" проекта 12700 "Александрит", построенного для Северного флота на АО "Средне-Невский судостроительный завод" ОСК", – говорится в сообщении.
Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. Был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева, согласно которому морской тральщик включен в состав Северного флота.
Подъёму Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. Экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля.
Морской тральщик "Полярный" - десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.
Такие корабли проектирует ЦМКБ "Алмаз", строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург). Они имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
На новом корабле предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями.
Достоинством корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.
БалтийскБалтийское мореСанкт-ПетербургАлександр Моисеев (ВМФ)ВМФ РФОбъединенная судостроительная корпорацияСредне-Невский судостроительный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала