Новейший тральщик "Полярный" вошел в состав ВМФ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Новейший корабль противоминной обороны "Полярный" вошел в состав ВМФ РФ, на нем поднят Андреевский флаг, сообщило Минобороны.
"Сегодня в городе Балтийске состоялась торжественная церемония подъёма Военно-морского флага и ввода в корабельный состав ВМФ новейшего морского тральщика "Полярный" проекта 12700 "Александрит", построенного для Северного флота на АО "Средне-Невский судостроительный завод" ОСК", – говорится в сообщении.
Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова. Был зачитан приказ главнокомандующего ВМФ адмирала флота Александра Моисеева, согласно которому морской тральщик включен в состав Северного флота.
Подъёму Андреевского флага предшествовало успешное проведение заводских ходовых и государственных испытаний, которые проходили в морских полигонах Балтийского флота. Экипаж корабля совместно с представителями завода-изготовителя в Балтийском море провели маневренные и скоростные испытания, проверили работу всех агрегатов, систем и узлов, навигационных и радиотехнических средств, а также вооружения корабля.
Морской тральщик "Полярный" - десятый корабль проекта 12700, вошедший в состав ВМФ.
Водоизмещение корабля составляет 890 тонн, длина - 61 метр, ширина 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении 16,5 узлов, экипаж свыше 40 человек. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте реализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.
Такие корабли проектирует ЦМКБ "Алмаз", строит Средне-Невский судостроительный завод (СНСЗ, Санкт-Петербург). Они имеют самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии.
На новом корабле предусмотрено формирование противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых, интегрированной мостиковой системы, главного командного пункта - автоматизированной системы управления противоминными действиями.
Достоинством корпуса является более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин. Срок службы корпуса из монолитного стеклопластика больше, чем у корпуса из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.