15:41 30.04.2026 (обновлено: 15:50 30.04.2026)
Российский чемпион мира рассказал о коварной болезни

Колесников назвал тромбоз в 2019 году самым тяжелым периодом карьеры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью РИА Новости, что самым сложным этапом в его карьере стал период в 2019 году, когда ему диагностировали тромбоз.
В мае 2019 года Колесников перенес тромбоз вены руки. Спортсмену потребовалась операция и длительная реабилитация.
"Если говорить о карьере, то самый тяжелый период - это 2019 год, перед чемпионатом мира, когда у меня случился тромбоз. Это было тяжело именно психологически, потому что были разговоры, что я могу не вернуться в спорт. Это был самый сложный момент: когда ты на пике формы, но жизнь заставляет притормозить. Все остальное - уже мелочи", - сказал Колесников.
Колесникову 25 лет. В 2025 году на чемпионате мира в Сингапуре он завоевал золото на дистанции 50 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Также Колесников является шестикратным чемпионом мира в плавании на короткой воде, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр - 2020 в Токио. Колесников - действующий рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.
