Российский чемпион мира рассказал о коварной болезни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью РИА Новости, что самым сложным этапом в его карьере стал период в 2019 году, когда ему диагностировали тромбоз.

"Если говорить о карьере, то самый тяжелый период - это 2019 год, перед чемпионатом мира, когда у меня случился тромбоз. Это было тяжело именно психологически, потому что были разговоры, что я могу не вернуться в спорт. Это был самый сложный момент: когда ты на пике формы, но жизнь заставляет притормозить. Все остальное - уже мелочи", - сказал Колесников.