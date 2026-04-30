Рейтинг@Mail.ru
"Куплю Porsche и уеду": лучший пловец России — о мечтах, деньгах и любви - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 30.04.2026 (обновлено: 12:06 30.04.2026)

"Куплю Porsche и уеду": лучший пловец России — о мечтах, деньгах и любви

© РИА Новости / Александр Вильф
Климент Колесников
Климент Колесников
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
Автор РИА Новости Спорт Аделя Зиатдинова
Аделя Зиатдинова
Корреспондент
Все материалы
На что живет самый крутой российский пловец? Уедет ли он во Францию ради любимой девушки? Или умчит на Porsche? И за что ему понравилась американка из другого вида спорта? На все бытовые и спортивные вопросы в интервью РИА Новости ответил двукратный чемпион и рекордсмен мира Климент Колесников.

Как пловцу заработать на квартиру?

— Пять лет отстранения и ограничений вам какими кажутся?
— День сурка. За это время кто-то вырос, кто закончил, кто, как я или Женя Чикунова, поставили рекорды. Мир меняется слишком быстро и сейчас меня ничего уже не удивляет. Я повзрослел. Стал более разборчивым, рассудительным, появился аналитический склад мышления. А самый тяжелый период — это 2019 год. Перед чемпионатом мира у меня случился тромбоз. Было тяжело именно психологически из-за разговоров, что могу не вернуться в спорт. А я - на пике формы. Но жизнь заставила притормозить.
— Сейчас вы вновь в крутых кондициях и допущены. Но кто-то в Европе грозит даже бойкотировать турниры с нашим участием. Обращаете на это внимание?
— Не слежу за этими новостями, потому что есть четкие подтверждения, что у нас все будет хорошо. Я бы предложил задать вопрос самим спортсменам. Как они относятся к тому, что мы будем снова выступать вместе? Я думаю, большинству будет либо все равно, либо они будут "за". У нас всегда были дружеские отношения с иностранными пловцами. Именно их мнение, на мой взгляд, здесь самое важное.
© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
Климент Колесников
© РИА Новости / Ильнар Тухбатов
Перейти в медиабанк
Климент Колесников
— После чемпионата мира в Сингапуре у вас что-то изменилось? Появились новые контракты, предложения?
— Нет, ничего не изменилось. Ни новых предложений, ни контрактов. Как ситуация была не самой привлекательной с точки зрения коммерции, так и остается. Работаем, по сути, сами на себя.
— Но до отстранения было лучше?
— Да, был больший интерес со стороны компаний, в том числе иностранных производителей экипировки. Возможно, после чемпионата Европы ситуация начнет меняться, если получится выступить и наладить контакты. Вопрос, насколько ты интересен компаниям. Очень много видов спорта, которые занимают большую часть всей спортивной ниши, поэтому внимание брендов распределяется между ними, и далеко не всем предлагают контракты.
— Достаточно много иностранных спортсменов снимаются для обложек глянцевых журналов. Насколько вы раскрепощены в этом плане?
— В рекламных кампаниях я готов сниматься. Но что именно рекламировать? Мне никогда ничего подобного не предлагали. Если и были предложения, то невзаимовыгодные.
— С кем бы вы точно не стали сотрудничать?
— Жестких табу нет. Вопрос исключительно в предложении — как это будет преподнесено и показано. Если не будет вредить моему имиджу и репутации, то почему бы и нет.
— Как у пловца формируется доход?
— Платят регион, клубы, федерация, а также получаем призовые за соревнования. Таковые за международные старты составляют большую часть заработка. Если у футболистов основной доход — зарплата и контракты, то у нас все наоборот.
— Можно заработать на квартиру в Москве?
— На квартиру – нет. Без участия в чемпионатах Европы и мира практически невозможно. А на машину топовому спортсмену – реально.
— С Олимпиадой все будет проще?
— Если ты там занимаешь призовые места, то закрываешь вопрос и с квартирой, и с машиной.
Евгений Сомов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Российский пловец заявился на "Игры на стероидах"
8 декабря 2025, 20:49

"Олимпиада в США может стать последней"

— Вы допускали, что Олимпиада в Лос-Анджелесе может стать последней в вашей карьере?
— Такой вариант я рассматриваю.
— Из-за возраста?
— Да. Со временем для того, чтобы оставаться на прежнем уровне, нужно будет прикладывать гораздо больше усилий и тратить больше здоровья, а организм все равно будет давать о себе знать.
— Думали, чем будете заниматься после завершения карьеры?
— Думал. О том, как развивать детское и юношеское плавание, уделить больше внимания университетскому спорту. В стране большая проблема перехода с юниорского уровня во взрослый. У ребят нет гибкого выбора — есть жесткий вариант: либо одно, либо другое. Потом я переставал об этом думать, затем снова возвращался к этим мыслям. Сейчас опять сосредоточился на подготовке, начал тренироваться по-другому.
© РИА Новости / Александр Вильф
Российский пловец Климент Колесников
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Российский пловец Климент Колесников
— Вы как будто физически подсушились.
— Телосложение стало другим из-за тренировок, которые стали более интенсивными и энергозатратными.
— В бизнес не планируете когда-нибудь уйти?
— Будущее мое будет связано со спортом. Возможно, с плаванием — но не обязательно. Все может поменяться. Может быть, в какой-то момент мне это настолько надоест, что я просто…
— Возьмете Porsche 911 и умчите в закат?
— Да, куплю Porsche и уеду куда-нибудь.
— Рассматриваете ли жизнь вне России?
— Нет. Мне очень нравится Москва, город, в котором я вырос. Никогда не планировал уезжать куда-то, потому что мне здесь комфортно.
— Это логичный вопрос в связи с вашими отношениями с Анастасией Кирпичниковой, выступающей за Францию.
— Честно говоря, мы особо на эту тему не разговаривали. В любом случае, я сам не планировал переезд за границу. И думаю, что мы туда не поедем, потому что жить в Москве намного удобнее. Возможно, в Америке есть какие-то возможности, но у нас все отлично развито.
— Тяжело сохранять отношения на расстоянии?
— У нас нет такой проблемы. Мы с Анастасией живем вместе в Москве.

"Мне понравилась Алиса Лю"

— Вы смотрели зимнюю Олимпиаду?

— Да, но только фигурное катание.

— Почему именно его?

— Не знаю, просто, наверное, больше новостей было про этот вид спорта. Да еще появилось время посмотреть финал женского и мужского турниров. Понравилась спортсменка из США Алиса Лю и японец Юма Кагияма.
© РИА Новости
Алиса Лю
© РИА Новости / РИА Новости
Алиса Лю

— Почему они?

— Было ощущение, что Алиса выглядела так, будто не просто исполняет программу, а импровизирует.

— Кайфовала.

— Да, именно. Делала то, что чувствовала. И, наверное, именно это привлекло больше всего внимания. Несмотря на то, что я не особо разбираюсь в фигурном катании с точки зрения элементов и судейства — хотя со временем начинаешь и в этом понимать.
— Как нам в российском спорте прийти к такому же отношению к турнирам? Когда я разговаривала с Дмитрием Губерниевым, он сказал, что наши спортсмены выходят на старт "как на казнь", а, например, американцы — как на праздник.
— Вспомните, как Майкл Фелпс выходил на старты, и его знаменитую фотографию перед 200 м баттерфляем с Чадом ле Кло. На самом деле все очень индивидуально. У нас никого не настраивают выходить с мрачным выражением лица или кислой миной. Просто сама система подготовки предполагает более высокий уровень ответственности. Есть стресс, и ты не хочешь, чтобы он на тебя влиял. Включается защитная реакция, и со стороны это может выглядеть как излишняя серьезность. Поэтому и кажется, что ребята не улыбаются на старте.
Но сейчас ситуация меняется. Не сказать, что на последнем чемпионате все выходили на старт с тяжелыми лицами. У каждого свой настрой и это никак не влияет на результат.
Кому-то нравится шоу, сейчас многим важно именно это — эмоции, зрелищность. Но по факту всем будет абсолютно все равно, как ты выходишь, если ты стабильно выигрываешь.
— А вы сами готовы к формату шоу?
— Никогда к этому не стремился и не пытался себя менять. Но со временем ты становишься более раскрепощенным. Но у наших спортсменов слишком высокий уровень ответственности, чтобы полностью уйти в шоу. Но, возможно, мы придем и к этому.
 
Климент КолесниковАвторы РИА Новости СпортПлаваниеИнтервью РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.04 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Теннис
    30.04 17:00
    Х. Баптист
    М. Андреева
  • Футбол
    30.04 22:00
    Брага
    Фрайбург
  • Футбол
    30.04 22:00
    Райо Вальекано
    Страсбур
  • Футбол
    30.04 22:00
    Шахтер Донецк
    Кристал Пэлас
  • Футбол
    30.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Астон Вилла
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала