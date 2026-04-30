Рекордсмен мира признался, почему не может заработать на квартиру в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира Климент Колесников рассказал в интервью РИА Новости о доходах спортсменов и отметил, что без международных стартов пловцу практически невозможно заработать на жилье в России.
"Платят регион, клубы, федерация, а также получаем призовые за соревнования. Выплаты за международные старты составляют большую часть заработка. Если у футболистов основной доход - зарплата и контракты, то у нас все наоборот", - сказал Колесников.
«
"На квартиру - нет, не заработать. Без участия в чемпионатах Европы и мира практически невозможно. А на машину топовому спортсмену - реально. Если ты там (на Олимпиаде) занимаешь призовые места, то закрываешь вопрос и с квартирой, и с машиной", - отметил Колесников.
Колесникову 25 лет. На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре он завоевал золото на дистанции 50 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Также пловец является шестикратным чемпионом мира в плавании на короткой воде, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр - 2020 в Токио. Колесников - действующий рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.