Рекордсмен мира признался, почему не может заработать на квартиру в России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира Климент Колесников рассказал в интервью РИА Новости о доходах спортсменов и отметил, что без международных стартов пловцу практически невозможно заработать на жилье в России.

"Платят регион, клубы, федерация, а также получаем призовые за соревнования. Выплаты за международные старты составляют большую часть заработка. Если у футболистов основной доход - зарплата и контракты, то у нас все наоборот", - сказал Колесников.

« "На квартиру - нет, не заработать. Без участия в чемпионатах Европы и мира практически невозможно. А на машину топовому спортсмену - реально. Если ты там (на Олимпиаде) занимаешь призовые места, то закрываешь вопрос и с квартирой, и с машиной", - отметил Колесников.