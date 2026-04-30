Пловец Колесников допустил, что ОИ-2028 могут стать последними в карьере

По словам спортсмена, с возрастом требования к подготовке становятся значительно выше. "Со временем, чтобы оставаться на прежнем уровне, нужно прикладывать гораздо больше усилий и тратить больше здоровья, а организм все равно будет давать о себе знать", - отметил он.

"Думал о карьере после спорта. О том, как развивать детское и юношеское плавание, уделить больше внимания университетскому спорту. В стране большая проблема перехода с юниорского уровня во взрослый. У ребят нет гибкого выбора - есть жесткий вариант: либо одно, либо другое. Потом я переставал об этом думать, затем снова возвращался к этим мыслям. Сейчас опять сосредоточился на подготовке, начал тренироваться по-другому", - добавил Колесников.