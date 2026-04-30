Пловец Колесников допустил, что ОИ-2028 могут стать последними в карьере

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Двукратный чемпион мира по плаванию Климент Колесников заявил в интервью РИА Новости, что рассматривает вариант завершения карьеры после Олимпийских игр в Лос-Анджелесе.
"Такой вариант я рассматриваю", - сказал Колесников, отвечая на вопрос о возможном завершении карьеры после Олимпиады.
По словам спортсмена, с возрастом требования к подготовке становятся значительно выше. "Со временем, чтобы оставаться на прежнем уровне, нужно прикладывать гораздо больше усилий и тратить больше здоровья, а организм все равно будет давать о себе знать", - отметил он.
"Думал о карьере после спорта. О том, как развивать детское и юношеское плавание, уделить больше внимания университетскому спорту. В стране большая проблема перехода с юниорского уровня во взрослый. У ребят нет гибкого выбора - есть жесткий вариант: либо одно, либо другое. Потом я переставал об этом думать, затем снова возвращался к этим мыслям. Сейчас опять сосредоточился на подготовке, начал тренироваться по-другому", - добавил Колесников.
Колесникову 25 лет. На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре он завоевал золото на дистанции 50 метров на спине и в комбинированной эстафете 4 по 100 метров. Также пловец является шестикратным чемпионом мира в плавании на короткой воде, серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр - 2020 в Токио. Колесников - действующий рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине.