Небензя назвал санкции СБ ООН против КНДР контрпродуктивными

ООН, 30 апр – РИА Новости. Санкционный режим совбеза ООН в отношении КНДР утратил актуальность и не выдерживает критики, являясь контрпродуктивным в условиях кардинально изменившейся ситуации в регионе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"История наглядно показала, что санкционный режим совета безопасности в отношении Северной Кореи контрпродуктивен. На сегодняшний день положение в регионе кардинально поменялось. Как результат, утратили свою актуальность и санкции совета (безопасности - ред.)", - сказал Небензя в ходе заседания совбеза ООН.
"Не выдерживает никакой критики ситуация, при которой одни санкционные меры совбеза поддаются пересмотру на ежегодной основе, если не чаще, а другие выбиваются в камне, и любые попытки актуализировать их отвергаются на корню", - добавил дипломат.