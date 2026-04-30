Небензя назвал санкции СБ ООН против КНДР контрпродуктивными - РИА Новости, 30.04.2026
18:01 30.04.2026 (обновлено: 18:10 30.04.2026)
Небензя: санкции СБ ООН против КНДР контрпродуктивны и не выдерживают критики

Василий Небензя. Архивное фото
  • Василий Небензя заявил, что санкционный режим Совбеза ООН в отношении КНДР утратил актуальность.
  • По мнению Небензи, санкции против Северной Кореи являются контрпродуктивными в условиях изменившейся ситуации в регионе.
  • Небензя отметил, что некоторые санкционные меры поддаются пересмотру, в то время как другие не подлежат актуализации.
ООН, 30 апр – РИА Новости. Санкционный режим совбеза ООН в отношении КНДР утратил актуальность и не выдерживает критики, являясь контрпродуктивным в условиях кардинально изменившейся ситуации в регионе, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"История наглядно показала, что санкционный режим совета безопасности в отношении Северной Кореи контрпродуктивен. На сегодняшний день положение в регионе кардинально поменялось. Как результат, утратили свою актуальность и санкции совета (безопасности - ред.)", - сказал Небензя в ходе заседания совбеза ООН.
"Не выдерживает никакой критики ситуация, при которой одни санкционные меры совбеза поддаются пересмотру на ежегодной основе, если не чаще, а другие выбиваются в камне, и любые попытки актуализировать их отвергаются на корню", - добавил дипломат.
КНДРООНРоссияВасилий НебензяСовет Безопасности ООНПолитика
 
 
