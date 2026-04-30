Казахстан надеется, что визит Путина выведет сотрудничество на иной уровень - РИА Новости, 30.04.2026
10:04 30.04.2026 (обновлено: 10:12 30.04.2026)
Казахстан надеется, что визит Путина выведет сотрудничество на иной уровень

Кошербаев: визит Путина выведет сотрудничество РФ и Казахстана на иной уровень

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев заявил, что визит Путина, запланированный на конец мая, позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень.
АСТАНА, 30 апр - РИА Новости. Казахстан рассчитывает, что государственный визит президента России Владимира Путина в мае позволит вывести сотрудничество двух стран на новый уровень, заявил глава МИД Казахстана Ермек Кошербаев.
"Предстоящий государственный визит президента РФ Владимира Владимировича Путина в Казахстан мы рассматриваем как важнейший этап двустороннего взаимодействия в текущем году. Рассчитываем, что он позволит укрепить политический диалог и вывести практическое сотрудничество на новый уровень", - заявил Кошербаев на брифинге по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Президент России в феврале в телефонном разговоре с главой Казахстана подтвердил участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в конце мая в Астане. Тогда же состоится государственный визит президента РФ.
