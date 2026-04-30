МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Народный фронт и ПАО "Камаз" передали гуманитарный груз бойцам СВО на более чем 126 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе общественного движения.

Отмечается, что в состав конвоя вошли восемь грузовых и легковых автомобилей, гусеничный тягач, квадрокоптеры, запасные части, походные бани, спальные мешки, а также маскировочные сети и окопные свечи. Помимо технических средств, бойцам доставили национальные угощения, личные посылки от коллег и письма от детей.

"Это действительно большое подспорье для ребят. Мы общались с ними до и после передачи помощи, и каждый отмечает важность поддержки, которая приходит из тыла. Мы продолжим делать всё возможное, чтобы упростить выполнение их задач", - цитируют в пресс-службе заместителя руководителя Исполкома Народного фронта, руководителя "Молодёжки" Народного фронта Владимира Тараненко.