Число жертв от ударов ЦАХАЛ по Ливану со 2 марта возросло до 2 586 человек

БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 586 человек, ранения получили 8 020 граждан, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.

В среду минздрав Ливана сообщал о 2 534 погибших и 7 863 раненых.

"Удары израильского противника по Ливану с 2 марта по 30 апреля привели к гибели 2 586 человек и ранениям еще 8 020 граждан", - указывается в отчете ливанского минздрава.

Согласно заявлениям ведомства, только в четверг от израильских бомбардировок погибли 52 человека, включая женщин, детей и спасателей из числа бригад гражданской обороны.