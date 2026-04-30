Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 30.04.2026
Число жертв от ударов ЦАХАЛ по Ливану со 2 марта возросло до 2 586 человек

Израильский истребитель F-15 у границы Ливана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЙРУТ, 30 апр - РИА Новости. Число жертв израильских ударов по Ливану со 2 марта возросло до 2 586 человек, ранения получили 8 020 граждан, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
В среду минздрав Ливана сообщал о 2 534 погибших и 7 863 раненых.
"Удары израильского противника по Ливану с 2 марта по 30 апреля привели к гибели 2 586 человек и ранениям еще 8 020 граждан", - указывается в отчете ливанского минздрава.
Согласно заявлениям ведомства, только в четверг от израильских бомбардировок погибли 52 человека, включая женщин, детей и спасателей из числа бригад гражданской обороны.
Несмотря на продолжение режима прекращения огня, израильская авиация и артиллерия ежедневно наносят удары по югу Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
Флаг Хезболлы - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В "Хезболле" заявили, что помешают созданию буферных зон на юге Ливана
29 апреля, 14:51
 
В миреЛиванХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала