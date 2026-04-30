МИД Израиля: Киев не смог доказать свои обвинения по зерну

- Власти Украины не предоставили Израилю доказательств в поддержку своих обвинений по поводу судна с зерном.
- Судно Panormitis, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля.
- В ведомстве также отметили, что израильская полиция обратилась в украинскую прокуратуру с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Власти Украины не предоставили Израилю никаких доказательств в поддержку своих обвинений в контексте скандала, связанного с судном с зерном, которое якобы было собрано с новых территорий РФ, заявило в четверг министерство иностранных дел Израиля.
"Запрос Украины о правовой помощи, поданный во вторник вечером, 28 апреля, содержал существенные фактические пробелы и не включал никаких подтверждающих доказательств", - говорится в заявлении МИД Израиля.
В ведомстве отметили, что израильская полиция обратилась в украинскую прокуратуру с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства.
"Тем временем стало известно, что судно, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля. Израиль соблюдает верховенство права, и его власти всегда будут действовать в соответствии с законом", - добавили в МИД.
В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста.
МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что в основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.
