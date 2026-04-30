Рейтинг@Mail.ru
МИД Израиля: Киев не смог доказать свои обвинения по зерну
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:43 30.04.2026
МИД Израиля: Киев не смог доказать свои обвинения по зерну

МИД Израиля: Киев не предоставил доказательств в поддержку претензий по зерну

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Израильский флаг . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти Украины не предоставили Израилю доказательств в поддержку своих обвинений по поводу судна с зерном.
  • Судно Panormitis, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля.
  • В ведомстве также отметили, что израильская полиция обратилась в украинскую прокуратуру с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства.
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 апр - РИА Новости. Власти Украины не предоставили Израилю никаких доказательств в поддержку своих обвинений в контексте скандала, связанного с судном с зерном, которое якобы было собрано с новых территорий РФ, заявило в четверг министерство иностранных дел Израиля.
Ранее на этой неделе офис генпрокурора Украины заявил, что направил Израилю документы для ареста сухогруза Panormitis, прибывшего в район порта Хайфы для выгрузки зерна, которое, по утверждению Киева, было собрано с новых территориях РФ.
Порт города Хайфа - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Судно с зерном, вызвавшее спор Израиля и Украины, покинуло Хайфский залив
Вчера, 12:55
"Запрос Украины о правовой помощи, поданный во вторник вечером, 28 апреля, содержал существенные фактические пробелы и не включал никаких подтверждающих доказательств", - говорится в заявлении МИД Израиля.
В ведомстве отметили, что израильская полиция обратилась в украинскую прокуратуру с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства.
"Тем временем стало известно, что судно, которое должно было войти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля. Израиль соблюдает верховенство права, и его власти всегда будут действовать в соответствии с законом", - добавили в МИД.
В понедельник власти Украины через социальные сети и СМИ обвинили Израиль в закупках зерна, которое якобы было собрано в новых регионах России. Посол Израиля в Киеве был вызван в МИД для получения ноты протеста.
МИД Израиля назвал подобные обвинения голословными, отметив, что отношения между странами не должны выстраиваться через социальные сети. Владимир Зеленский позднее в Telegram-канале пригрозил Израилю санкциями за импорт зерна якобы из новых российских регионов.
В четверг израильский 12-й канал сообщил, что израильская компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в страну, объявила о вынужденной отсрочке разгрузки зерна с Panormitis. В компании отметили, что поставщик будет вынужден искать "альтернативное место" для разгрузки. Телеканал подчеркнул, что в основе этого решения лежит серьезная обеспокоенность импортеров в Израиле по поводу возможного введения Европейским союзом санкций.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
ГП Украины направила Израилю документы для ареста судна с зерном
29 апреля, 14:58
 
В миреИзраильУкраинаВладимир ЗеленскийРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала