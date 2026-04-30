Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:23 30.04.2026 (обновлено: 11:53 30.04.2026)
Источник: ВВС Израиля ударили по 20 поселениям на юге Ливана

© REUTERS / DPA/Picture Alliance/Gil Cohen-MagenДым на месте удара на юге Ливана. 29 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израильская авиация нанесла удары по 20 населенным пунктам на юге Ливана.
  • Режим прекращения огня формально действует с 16 апреля, однако израильская сторона продолжает наносить удары по районам юга страны.
БЕЙРУТ, 30 апр — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по 20 населенным пунктам на юге Ливана в среду, сообщил в четверг РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
Режим прекращения огня между Ливаном и Израилем формально действует с 16 апреля. Однако израильская сторона продолжает ежедневно наносить удары по районам юга Ливана. В свою очередь, ливанское движение "Хезболла" заявляет, что отвечает на нарушения соглашения атаками по израильским военным целям на границе, называя свои действия оборонительными.
"Вражеская авиация подвергла ударам 20 населенных пунктов на юге страны. Некоторые поселения были атакованы несколько раз в течение дня", — рассказал собеседник агентства.
Также, по данным источника, ударам израильской артиллерии в среду подверглись семь пограничных ливанских поселений, вместе с тем, по его словам, израильские военные путем минирования взорвали десятки домов в городе Бинт-Джбейль и еще четырех населенных пунктах вдоль границы.
По сообщению Министерства здравоохранения, за минувшие сутки от израильских ударов погибли 42 человека и 99 получили ранения. Всего с начала ливано-израильского конфликта 2 марта жертвами ударов израильской авиации стали 2 534 человека и 7 863 получили ранения.
В миреЛиванИзраильХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала