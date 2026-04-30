Источник: ВВС Израиля ударили по 20 поселениям на юге Ливана

БЕЙРУТ, 30 апр — РИА Новости. Израильская боевая авиация нанесла удары по 20 населенным пунктам на юге Ливана в среду, сообщил в четверг РИА Новости ливанский военно-полевой источник.

Режим прекращения огня между Ливаном Израилем формально действует с 16 апреля. Однако израильская сторона продолжает ежедневно наносить удары по районам юга Ливана. В свою очередь, ливанское движение " Хезболла " заявляет, что отвечает на нарушения соглашения атаками по израильским военным целям на границе, называя свои действия оборонительными.

"Вражеская авиация подвергла ударам 20 населенных пунктов на юге страны. Некоторые поселения были атакованы несколько раз в течение дня", — рассказал собеседник агентства.

Также, по данным источника, ударам израильской артиллерии в среду подверглись семь пограничных ливанских поселений, вместе с тем, по его словам, израильские военные путем минирования взорвали десятки домов в городе Бинт-Джбейль и еще четырех населенных пунктах вдоль границы.