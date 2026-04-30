Бывшим топ-менеджерам "Роснано" предъявили иск о возмещении ущерба

Краткий пересказ от РИА ИИ К бывшим топ-менеджерам управляющей компании "Роснано" заявили иск о возмещении ущерба на сумму более 52 миллиардов рублей.

Фигурантам предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, топ-менеджеры УК "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства в 2017 году, чтобы приукрасить отчетность.

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. К бывшим топ-менеджерам управляющей компании "Роснано" заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на более чем 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"К обвиняемым заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму, превышающую установленный следствием ущерб, а это более 52 миллиардов рублей. Средства предлагается взыскать с них солидарно", - рассказал собеседник агентства.

Сегодня Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. На скамье подсудимых бывший заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, его заместитель - директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона " Роснано " Марина Касенкова и управляющий директор по финансам Артур Галстян. Все они содержатся в СИЗО с конца января 2025 года.

Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Вину они не признают и заявляют, что в их действиях отсутствует состав преступления.

По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров УК "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы приукрасить отчетность.

Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано" и величине активов. В материалах дела указывается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству пришлось выделить корпорации 52 миллиарда рублей субсидий.

При этом, как стало известно из озвученного в суде обвинения, руководило организованной группой некое неустановленное лицо, которое распределяло преступные роли между сотрудниками.