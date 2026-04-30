Рейтинг@Mail.ru
Бывшим топ-менеджерам "Роснано" предъявили иск о возмещении ущерба - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:07 30.04.2026 (обновлено: 17:11 30.04.2026)
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве
Вывеска компании Роснано на здании офиса в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Вывеска компании "Роснано" на здании офиса в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • К бывшим топ-менеджерам управляющей компании "Роснано" заявили иск о возмещении ущерба на сумму более 52 миллиардов рублей.
  • Фигурантам предъявили обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).
  • По версии следствия, топ-менеджеры УК "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства в 2017 году, чтобы приукрасить отчетность.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. К бывшим топ-менеджерам управляющей компании "Роснано" заявлен иск о возмещении причиненного преступлением ущерба на более чем 52 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"К обвиняемым заявлен гражданский иск о возмещении ущерба на сумму, превышающую установленный следствием ущерб, а это более 52 миллиардов рублей. Средства предлагается взыскать с них солидарно", - рассказал собеседник агентства.
Сегодня Гагаринский суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. На скамье подсудимых бывший заместитель руководителя ООО "УК "Роснано" - исполнительный директор Борис Подольский, его заместитель - директор по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона "Роснано" Марина Касенкова и управляющий директор по финансам Артур Галстян. Все они содержатся в СИЗО с конца января 2025 года.
Фигурантам предъявлено обвинение по части 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет. Вину они не признают и заявляют, что в их действиях отсутствует состав преступления.
По версии следствия, в 2017 году с целью скрыть плохие результаты экономической деятельности компании трое топ-менеджеров УК "Роснано" реклассифицировали финансовые обязательства, чтобы приукрасить отчетность.
Используя искаженные данные, они предоставили недостоверные сведения о якобы удовлетворительном финансовом положении АО "Роснано" и величине активов. В материалах дела указывается, что это позволило избежать отзыва ранее выданных госгарантий, а также привлечь дополнительное финансирование, в результате государству пришлось выделить корпорации 52 миллиарда рублей субсидий.
При этом, как стало известно из озвученного в суде обвинения, руководило организованной группой некое неустановленное лицо, которое распределяло преступные роли между сотрудниками.
"Роснано" признана по делу потерпевшей.
РоснаноРоссияПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала