18:07 30.04.2026 (обновлено: 18:51 30.04.2026)
"Колоссальный ущерб". Неожиданный удар Ирана ужаснул США

RS: война в Иране показала, что США не готовы к войне с крупной державой

© REUTERS / Majid Asgaripour — Ракеты ПВО в Тегеране, Иран
Ракеты ПВО в Тегеране, Иран. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Война с Ираном показала, что армия США не готова к более крупному конфликту, пишет Responsible Statecraft.
  • Конфликт с Ираном истощил американские ракетные резервы и подорвал ключевые принципы военной стратегии США.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Война с Ираном показала, что армия США абсолютно не готова к более крупному конфликту, пишет Responsible Statecraft.
"Сегодня в Вашингтоне все наперебой говорят о запасе американских ракет. На то есть веская причина. Как только завершатся боевые действия в Иране, которые и без того серьезно истощили американские ракетные резервы, встанет вопрос: способна ли армия США и дальше защищать национальные интересы? Особенно в ближайшей перспективе", — говорится в публикации.
Отмечается, что хотя американским военным удалось добиться отдельных тактических успехов в Иране, конфликт и его исход резко подорвали ключевые принципы военной стратегии США. Происходящее на ближневосточном фронте обнажило сомнения, насколько жизнеспособны планы Вашингтона на случай чрезвычайной ситуации, подчеркнули в материале.
"Ущерб, который нанесли американским базам на Ближнем Востоке, был колоссальным. Уничтожена инфраструктура, системы противовоздушной обороны, наземные радары. Повреждена и выведена из строя дорогостоящая авиация, включая заправщики и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS. Фактически, базы стали настолько уязвимы, что солдаты армии США больше не могли там находиться и вынуждены были работать удаленно из отелей", — резюмировали в статье.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
