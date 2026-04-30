У России нет данных о желании Ирана иметь ядерное оружие, заявил Медведев

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что у России нет данных, что Иран стремится к получению ядерного оружия.

"Соединенные Штаты говорят, что Иран стремится к ядерному оружию, у нас нет таких данных, Иран это отрицает", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".