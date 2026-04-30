Рейтинг@Mail.ru
У России нет данных о желании Ирана иметь ядерное оружие, заявил Медведев - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:33 30.04.2026
У России нет данных о желании Ирана иметь ядерное оружие, заявил Медведев

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • У России нет данных о том, что Иран стремится к получению ядерного оружия, как это утверждают США, заявил Медведев
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что у России нет данных, что Иран стремится к получению ядерного оружия.
"Соединенные Штаты говорят, что Иран стремится к ядерному оружию, у нас нет таких данных, Иран это отрицает", - сказал Медведев, выступая на марафоне "Знание. Первые".
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
Трамп заявил, что Иран не отказался от своих ядерных амбиций
12 апреля, 15:59
 
В миреИранРоссияДмитрий МедведевВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала