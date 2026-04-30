Инфантино хочет переизбираться на пост президента ФИФА - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
23:25 30.04.2026
Инфантино хочет переизбираться на пост президента ФИФА

Инфантино объявил о намерении переизбираться на пост президента ФИФА

  • Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о намерении переизбираться на свой пост в 2027 году.
  • Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2019 года.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил на конгрессе организации о намерении переизбираться на свой пост в 2027 году.
"Для меня это честь, и я хочу сказать всем вам, что я буду одним из кандидатов на выборах президента ФИФА в 2027 году", - заявил Инфантино.
Инфантино 56 лет, он возглавляет ФИФА с 2019 года. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Трамп поддержал решение ФИФА об участии Ирана на ЧМ
30 апреля, 22:47
 
