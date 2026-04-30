Инфантино хочет переизбираться на пост президента ФИФА

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил на конгрессе организации о намерении переизбираться на свой пост в 2027 году.
Инфантино 56 лет, он возглавляет ФИФА с 2019 года. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино с октября 2009 года занимал должность генерального секретаря Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
