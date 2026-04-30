В Индии перевернулся круизный катер, четыре человека погибли

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Круизный катер с более чем 30 людьми на борту перевернулся в штате Мадхья-Прадеш в Индии, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индийская газета Hindustan Times.
"Трагедия произошла вечером в четверг на реке Барги в округе Джабалпур штата Мадхья-Прадеш в Индии.
"Четыре человека утонули, по меньшей мере 15 пропали без вести, после того как круизный катер с 35-40 людьми на борту перевернулся в районе Джабалпур в штате Мадхья-Прадеш", - говорится в публикации газеты.
По данным полиции, на которые ссылается местная газета, из перевернувшегося катера были спасены примерно 18 человек.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
