Рейтинг@Mail.ru
В Индии перевернулся круизный катер, четыре человека погибли
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:34 30.04.2026 (обновлено: 22:40 30.04.2026)
В Индии перевернулся круизный катер, четыре человека погибли

В Индии перевернулся круизный катер, 4 человека погибли, 15 пропали без вести

Индийский флаг на фоне Нью-Дели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Индии перевернулся круизный катер с более чем 30 людьми на борту.
  • Четыре человека погибли, по меньшей мере 15 числятся пропавшими без вести.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Круизный катер с более чем 30 людьми на борту перевернулся в штате Мадхья-Прадеш в Индии, четыре человека погибли, по меньшей мере 15 человек числятся пропавшими без вести, сообщает индийская газета Hindustan Times.
"Трагедия произошла вечером в четверг на реке Барги в округе Джабалпур штата Мадхья-Прадеш в Индии.
"Четыре человека утонули, по меньшей мере 15 пропали без вести, после того как круизный катер с 35-40 людьми на борту перевернулся в районе Джабалпур в штате Мадхья-Прадеш", - говорится в публикации газеты.
По данным полиции, на которые ссылается местная газета, из перевернувшегося катера были спасены примерно 18 человек.
Поисково-спасательная операция на месте происшествия продолжается.
В миреМадхья-ПрадешИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала