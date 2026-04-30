Гутерреш призвал стороны конфликта в Иране не нарушать прекращение огня

ООН, 30 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал в четверг стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от действий, которые подорвут режим прекращения огня.

"Я призываю все стороны избегать действий, которые могут подорвать перемирие", - сказал Гутерреш журналистам.