Гутерреш призвал стороны конфликта в Иране не нарушать прекращение огня - РИА Новости, 30.04.2026
17:23 30.04.2026
Гутерреш призвал стороны конфликта в Иране не нарушать прекращение огня

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от действий, которые подорвут режим прекращения огня.
  • Гутерреш подчеркнул, что настало время для диалога по поиску решений и высказался за необходимость принятия мер, которые могут открыть путь к миру.
ООН, 30 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш призвал в четверг стороны конфликта на Ближнем Востоке воздержаться от действий, которые подорвут режим прекращения огня.
"Я призываю все стороны избегать действий, которые могут подорвать перемирие", - сказал Гутерреш журналистам.
Он подчеркнул, что сейчас настало время для диалога по поиску решений, которые уведут мир от края пропасти. Генсек ООН также высказался за необходимость принятия мер, которые могут открыть путь к миру.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
В миреБлижний ВостокИранАнтониу ГуттерешСШАООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
