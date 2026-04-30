Депутаты предложили сделать парковку бесплатной в выходные во всех регионах
00:24 30.04.2026
Депутаты предложили сделать парковку бесплатной в выходные во всех регионах

Нилов рассказал о предложении сделать парковку бесплатной в выходные и праздники

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы предложили обязать регионы устанавливать бесплатное использование платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни на землях государственной или муниципальной собственности.
  • Авторы законопроекта считают, что предоставление регионам права, а не обязанности устанавливать периоды бесплатного использования платных парковок приводит к неравномерному доступу к бесплатному парковочному пространству в разных регионах.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы предложили обязать регионы устанавливать бесплатное использование платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Межфракционный законопроект по данному вопросу будет внесен на рассмотрение палаты парламента в четверг. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Одним из авторов проекта выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 4 статьи 13 Федерального закона "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", изложив ее в новой редакции, предусматривающей обязательность установления законом субъекта Российской Федерации права использования в выходные и нерабочие праздничные дни бесплатно платных парковок, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Как отмечается в документах, сейчас субъекты РФ вправе своими законами устанавливать периоды времени суток, а также выходные и нерабочие праздничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, используются бесплатно.
По мнению авторов законопроекта, предоставление регионам права, а не обязанности устанавливать периоды бесплатного использования платных парковок приводит к неравномерному доступу к бесплатному парковочному пространству в разных регионах. Авторы считают, что различные правила бесплатного использования платных парковок в выходные и нерабочие праздничные дни создают неравные условия для автовладельцев в разных частях страны.
"Полагаем, что введение для всех бесплатной парковки в выходные и нерабочие праздничные дни, когда многие горожане уезжают на дачи и трафик в городе не напряженный, устранит существующую несправедливость, а также существенно снизит финансовую нагрузку на автовладельцев", - подчеркивается в документе.
