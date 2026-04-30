Горин: А7 станет достойной глобальной альтернативой SWIFT

12:05 30.04.2026
Игорь Горин: со временем А7 станет достойной глобальной альтернативой SWIFT

© Фото : Пресс-служба А7Первый заместитель гендиректора А7 Игорь Горин
Первый заместитель гендиректора А7 Игорь Горин
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Со временем система международных расчетов А7 станет достойной глобальной альтернативой SWIFT, сообщил первый заместитель гендиректора А7 Игорь Горин на Кавказском инвестиционном форуме.
Как отметили в пресс-службе А7, современные механизмы обработки транзакций, внедренные в компании А7, обеспечивают более высокую надежность и скорость, чем традиционные международные каналы до трансформации финансового рынка.
"Коэффициент застрявших проблемных платежей у нас меньше, чем в 2021 году. Мы надеемся, что со временем А7 станет достойной глобальной альтернативой SWIFT, потому что наша цель — дать людям новую международную систему расчетов, свободную от политики и избыточного комплаенса", — подчеркнул Горин, его слова приводит пресс-служба А7.
Он пояснил, что для построения инфраструктуры международных расчетов, где главными являются скорость, качество и надежность, компания использует два ключевых инструмента.
Первый — вексель. А7 выпускает векселя в долларах, юанях, евро и дирхамах, по запросу он может быть номинирован в любой валюте. Вексель признают суды более чем 30 стран. Комиссия А7 за внешнеэкономические операции с векселем составляет 0,3% + НДС. Доходность — 10% годовых в валюте номинала.
Второй инструмент — стейблкоин A7A5. 30 сентября 2025 года он первым в России получил статус цифрового финансового актива. Стейблкоин A7A5 привязан к рублю в соотношении 1:1.
III Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
Компания «А7»расчеты в нацвалютахРоссия
 
 
