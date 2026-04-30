Гавва: сборной России U-16 важно пробовать свои силы в играх с иностранцами

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам сборной России из игроков не старше 16 лет важно иметь возможность пробовать свои силы в матчах со сверстниками из других стран, заявил РИА Новости главный тренер команды Валентин Гавва.
Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня одержали победу над сверстниками из Пакистана (2:1). В заключительном матче турнира команда Гаввы разгромила сборную Казахстана (6:1).
"Такие турниры для нас очень важны. Нам сейчас не хватает международной практики и сравнения своих сил на международной арене. И, конечно, такие турниры, особенно официальные под эгидой УЕФА, очень важны для нас и для ребят. Это возможность проявить и показать себя, попробовать силы со сверстниками из других стран. Поэтому мы ценим такие турниры и хотели бы, чтобы их было больше", - сказал Гавва.
В юношеской сборной России оценили результаты турнира УЕФА
30 апреля, 20:56