Рейтинг@Mail.ru
Гавва: сборной России U-16 важно пробовать свои силы в играх с иностранцами - РИА Новости Спорт, 01.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:50 30.04.2026 (обновлено: 01:47 01.05.2026)
Гавва: сборной России U-16 важно пробовать свои силы в играх с иностранцами

© РИА НовостиФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный тренер сборной России U-16 Валентин Гавва заявил, что футболистам важно иметь возможность играть со сверстниками из других стран.
  • Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах.
  • Гавва подчеркнул важность международной практики и участия в турнирах под эгидой УЕФА для своих игроков.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Вероника Жеребцова. Футболистам сборной России из игроков не старше 16 лет важно иметь возможность пробовать свои силы в матчах со сверстниками из других стран, заявил РИА Новости главный тренер команды Валентин Гавва.
Российские юноши 2010 года рождения стали победителями турнира развития УЕФА, одержав победы во всех матчах. 25 апреля россияне обыграли команду Азербайджана (5:0), а спустя два дня одержали победу над сверстниками из Пакистана (2:1). В заключительном матче турнира команда Гаввы разгромила сборную Казахстана (6:1).
"Такие турниры для нас очень важны. Нам сейчас не хватает международной практики и сравнения своих сил на международной арене. И, конечно, такие турниры, особенно официальные под эгидой УЕФА, очень важны для нас и для ребят. Это возможность проявить и показать себя, попробовать силы со сверстниками из других стран. Поэтому мы ценим такие турниры и хотели бы, чтобы их было больше", - сказал Гавва.
В юношеской сборной России оценили результаты турнира УЕФА
30 апреля, 20:56
 
ФутболСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала