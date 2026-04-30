Погибшую в 2023 году российскую гандболистку внесли в базу "Миротворца"

Краткий пересказ от РИА ИИ Погибшая в 2023 году гандболистка российского клуба «Астраханочка» и волонтер Виктория Дивак внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Поводом для внесения в базу стало участие Дивак в акции в поддержку СВО 9 декабря 2022 года.

Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их «изменниками родины».

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Погибшая в 2023 году гандболистка российского клуба "Астраханочка" и волонтер Виктория Дивак внесена в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.

Виктория Дивак погибла 17 апреля 2023 года в результате несчастного случая, выпав из окна восьмого этажа.

Персональные данные Дивак были опубликованы на сайте в среду вечером. "Миротворец" обвиняет ее в публичной поддержке Российской Федерации, а также в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Поводом для внесения в базу стало участие Дивак в акции в поддержку СВО 9 декабря 2022 года, куда приезжала девочка Лиза родом из Донецка. После окончания гандбольной тренировки клуба "Астраханочка", за которой наблюдала Лиза, команда вместе с ней сделала групповое фото на фоне баннера с лозунгом "Своих не бросаем".

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.