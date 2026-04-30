Историю космических первопроходцев в фотографиях показали в Москве

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Фотовыставка "Первые среди звезд", подготовленная РИА Новости и посвященная отечественным достижениям в космической сфере, открылась в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана.

Уникальные документальные кадры, созданные фотокорреспондентами РИА Новости, рассказывают о том, как мечта о космосе стала частью большой истории России, ее науки, культуры и повседневной жизни. От Циолковского и Королева до Гагарина, Терешковой и Леонова, от первых спутников и орбитальных станций до МКС, лунных программ и проектов будущего.

Открытие экспозиции прошло в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана. С приветственным словом к гостям обратился ректор университета Михаил Гордин, отметив, что для вуза большая честь стать одной из площадок для этого проекта.

"У нас в университете традиционно отмечают День космонавтики. И эта выставка — замечательный пример того, как можно использовать новые корпуса: чтобы встречаться, общаться, принимать гостей и говорить о космосе", — добавил ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Выставка открылась в корпусе университета, где функционирует Передовая инженерная школа "Системная инженерия ракетно-космической техники". Студенты получили уникальную возможность ознакомиться с историческими материалами прямо в стенах университета.

Практическую значимость выставки и ценность ее кадров для истории отечественной космонавтики отметил на торжественной церемонии открытия заместитель генерального директора по пилотируемым программам Госкорпорации "Роскосмос" Сергей Крикалев.

"Я вижу здесь и совсем исторические фотографии, и более поздние, очень интересные. Давно не видел эти кадры — например, как стояла станция "Мир", как создавались промежуточные элементы сборки Международной космической станции. На самом деле этот проект — не просто выставка. Для студентов-технарей это хорошая наглядная иллюстрация того, как создается космическая техника. Мне кажется, им будет интересно и полезно посмотреть", — рассказал Крикалев.

В выставку интегрирован подкаст "Первые среди звезд" , который запустили Радио Sputnik и ON Медиа. Это серия из девяти видеоподкастов, каждый из которых посвящен этапу развития отечественной космонавтики: первым шагам советской программы по освоению космоса, подготовке первых космонавтов и техническим прорывам, определившим развитие отрасли.

"Для нас большая гордость презентовать проект "Первые среди звезд", включающий видеоподкаст. Космос — безгранично сложная тема. Когда мы задумали эту идею к 65-летию первого полета в космос, то обратились к нашим партнерам: к Радио Sputnik, РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос" и Российскому военно-историческому обществу. Именно благодаря совместной работе у нас получился живой, интересный подкаст, который будет интересен и технарям, и гуманитариям", — подчеркнул директор по взаимодействию с органами государственной власти ON Медиа Антон Крывошлыков.

МГТУ им. Н.Э. Баумана стал первой точкой, после которой выставка отправится по всей России — от Новосибирска до Калининграда, отметила на открытии экспозиции начальник Управления Дирекции государственных проектов международной медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина.

"Мы, журналисты, всегда были рядом: вы, космонавты, уходили на старт, а наши фотографы работали с вами. Каждый кадр — это история страны, начиная с 24 июня 1941 года. Это осталось как национальная память, национальный код и достояние. Мы искренне благодарны нашим партнерам за то, что дали нам возможность это создать", — добавила Тюрина.