Капитана "Фенербахче" отстранили от футбола на один год за ставки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Капитана «Фенербахче» Мерта Хакана Яндаша отстранили от футбола на один год за совершение ставок.
- «Фенербахче» назвал решение TFF неприемлемым и заявил о намерении подать апелляцию.
- Президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил об отстранении 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи, а также о подозрении 1024 игроков в совершении ставок.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Капитан "Фенербахче" Мерт Хакан Яндаш отстранен на один год от футбола за совершение ставок, сообщается на официальном сайте Турецкой федерации футбола (TFF).
Яндашу запрещено участие в любых футбольных мероприятиях. "Фенербахче" опубликовал в соцсети X заявление, в котором назвал решение TFF неприемлемым и вынесенным "на основании еще не завершенного уголовного разбирательства".
"В связи с этим будут незамедлительно поданы необходимые апелляции в арбитражный комитет TFF с целью отмены указанного решения. Как спортивный клуб "Фенербахче", мы еще раз ясно заявляем, что поддерживаем нашего капитана Мерта Хакана Яндаша, и ставим общественность в известность, что будем следить за этим процессом до самого конца", - говорится в заявлении.
Сам Яндаш в заявлении в соцсети X пожаловался, что его "выбрали козлом отпущения", и пообещал сделать подробное заявление после апелляции.
В конце октября 2025 года президент TFF Ибрагим Хаджиосманоглу заявил, что дисциплинарный комитет отстранил 149 арбитров из-за участия в ставках на футбольные матчи. Срок отстранения составляет от восьми до двенадцати месяцев, после чего судьи могут быть дисквалифицированы пожизненно. Позже стало известно, что федерация подозревает 1024 игрока в совершении ставок. Они были вызваны в дисциплинарный комитет в соответствии с уставом федерации.
30 апреля, 17:33