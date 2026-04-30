Аршавин заявил, что Россия не выиграет ЧМ по футболу в ближайшие 50 лет

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2008 в составе сборной России Андрей Аршавин считает, что в ближайшие 50 лет он не увидит победу национальной команды на чемпионате мира по футболу.

"Мне не предвидится это увидеть (победу сборной России на чемпионате мира). В ближайшие 50 лет она точно не выиграет. Много сборных есть более сильных, исторически там (в других странах) рождаются более сильные футболисты. Так что я таких иллюзий не питаю", - сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".