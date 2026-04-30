Аршавин заявил, что Россия не выиграет ЧМ по футболу в ближайшие 50 лет - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
17:29 30.04.2026 (обновлено: 17:32 30.04.2026)
Аршавин заявил, что Россия не выиграет ЧМ по футболу в ближайшие 50 лет

© РИА Новости / Алексей Даничев
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Бронзовый призер чемпионата Европы - 2008 в составе сборной России Андрей Аршавин считает, что в ближайшие 50 лет он не увидит победу национальной команды на чемпионате мира по футболу.
Аршавину 44 года, он завершил карьеру в 2018 году. В качестве игрока трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА, а также Суперкубок России. Со сборной России дошел до полуфинала чемпионата Европы - 2008. Также экс-полузащитник выступал за лондонский "Арсенал" с 2009 по 2012 год, забив за команду 31 мяч в 144 матчах.
"Мне не предвидится это увидеть (победу сборной России на чемпионате мира). В ближайшие 50 лет она точно не выиграет. Много сборных есть более сильных, исторически там (в других странах) рождаются более сильные футболисты. Так что я таких иллюзий не питаю", - сказал Аршавин в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
30 апреля, 17:11
 
