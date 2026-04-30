Аршавин назвал искусственные поля в России проблемой

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Андрей Симоненко. Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что если бы имел финансовую возможность, то сделал бы так, чтобы в России перестали существовать поля с искусственным покрытием.
В четверг в Москве проходит встреча с Аршавиным в рамках просветительского марафона "Знание.Первые".
"Если бы у меня была финансовая возможность, я бы отменил искусственные поля. Те травмы, о которых мы даже не знали, ребята сейчас получают в 12-13 лет, им нужна операция. Это из-за искусственных полей", - сказал Аршавин.
"Я жил на Васильевском острове, играл на асфальте, бил в трубу. Мяч отскакивал, мы разбивали стекла, люди из ЖЭКа выбегали и кричали: "Что вы делаете?" Я не говорю, что везде нужны идеальные условия, было дело, что ребята, которые начинали на кочковатых полях и непонятно каким мячом, были технически оснащены лучше, чем наши", - рассказал известный в прошлом футболист.