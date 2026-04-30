Рейтинг@Mail.ru
Пономарев назвал вратаря ЦСКА Торопа достойной заменой Акинфееву - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:00 30.04.2026
Пономарев назвал вратаря ЦСКА Торопа достойной заменой Акинфееву

Пономарев: вратарь ЦСКА Тороп является достойной заменой Акинфееву

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкВладислав Тороп
Владислав Тороп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Владислав Тороп. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп станет достойной заменой Игорю Акинфееву.
  • Пономарев отметил, что Тороп имеет хорошие задатки и может вырасти до уровня Акинфеева в будущем.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп станет достойной заменой Игорю Акинфееву.
Ранее Тороп вошел в топ-10 рейтинга самых дорогих голкиперов мира не старше 23 лет по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES). Он занял восьмое место в рейтинге, CIES оценила стоимость 22-летнего россиянина в 8,6 млн евро.
"Хорошее достижение! Мне он нравится. Иногда стоит неровно, нервно, но это от недостатка опыта. Владислав хорошо владеет выходами из штрафной площадки, что большая редкость для вратарей. Тот же Акинфеев играет только на линии, редко выходя за пределы штрафной площадки, а Тороп играет очень смело. Молодец!" - сказал Пономарев.
"Он еще молодой, наберется опыта. Конечно, Тороп нервничает при такой безобразной защите команды. Но он достойная замена Акинфееву. Игорю надо заканчивать, не надо ему больше дергаться. На хорошей ноте закончить с футболом. Тороп может вырасти до уровня Игоря в будущем, у него очень хорошие задатки. Он даже имеет некоторое преимущество над Акинфеевым", - добавил он.
ФутболВладислав ТоропСССРИгорь АкинфеевВладимир ПономаревCIESПФК ЦСКА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    30.04 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Теннис
    30.04 17:00
    Х. Баптист
    М. Андреева
  • Футбол
    30.04 22:00
    Брага
    Фрайбург
  • Футбол
    30.04 22:00
    Райо Вальекано
    Страсбур
  • Футбол
    30.04 22:00
    Шахтер Донецк
    Кристал Пэлас
  • Футбол
    30.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Астон Вилла
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала