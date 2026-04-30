Пономарев назвал вратаря ЦСКА Торопа достойной заменой Акинфееву

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев заявил РИА Новости, что вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп станет достойной заменой Игорю Акинфееву.
"Хорошее достижение! Мне он нравится. Иногда стоит неровно, нервно, но это от недостатка опыта. Владислав хорошо владеет выходами из штрафной площадки, что большая редкость для вратарей. Тот же Акинфеев играет только на линии, редко выходя за пределы штрафной площадки, а Тороп играет очень смело. Молодец!" - сказал Пономарев.
"Он еще молодой, наберется опыта. Конечно, Тороп нервничает при такой безобразной защите команды. Но он достойная замена Акинфееву. Игорю надо заканчивать, не надо ему больше дергаться. На хорошей ноте закончить с футболом. Тороп может вырасти до уровня Игоря в будущем, у него очень хорошие задатки. Он даже имеет некоторое преимущество над Акинфеевым", - добавил он.