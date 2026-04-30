01:59 30.04.2026
ФНС просит суд признать банкротом сына главы «Норникеля» Потанина

Табличка на здании Федеральной налоговой службы в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федеральная налоговая служба просит арбитражный суд Москвы признать банкротом Василия Потанина, одного из сыновей главы "Норильского никеля" Владимира Потанина.
  • Заявление о банкротстве поступило в суд 20 апреля, проверку его обоснованности суд назначил на 25 июня.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Налоговая служба просит арбитражный суд Москвы признать банкротом Василия Потанина, одного из сыновей главы "Норильского никеля" и неизменного участника списка Forbes Владимира Потанина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Заявление управления Федеральной налоговой службы России по Кировской области о банкротстве Потанина-младшего поступило в суд 20 апреля. Проверку его обоснованности суд назначил на 25 июня. В материалах суда пока не раскрывается размер задолженности сына Потанина перед бюджетом.
Бывшая супруга Владимира Потанина Наталия Потанина - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
Суд рассмотрит иск Потанина к экс-жене о запрете судиться в Лондоне
26 марта, 11:28
Из публикаций СМИ известно, что у Потанина трое детей от первого брака, в том числе Василий, и четверо – во втором браке.
Владимир Потанин в 2025 году оказался на пятом месте в списке богатейших российских бизнесменов глобального рейтинга Forbes с состоянием в 24,2 миллиарда долларов.
Бизнесмен еще в 2010 году заявлял, что не планирует оставлять свой капитал детям. В 2013 Потанин присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта Giving Pledge и пообещал завещать не менее половины состояния на благотворительность.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
Названы богатейшие бизнесмены России в 2025 году
2 января, 10:44
 
