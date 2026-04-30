ФНС просит суд признать банкротом сына главы "Норникеля"

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости. Налоговая служба просит арбитражный суд Москвы признать банкротом Василия Потанина, одного из сыновей главы "Норильского никеля" и неизменного участника списка Forbes Владимира Потанина, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Из публикаций СМИ известно, что у Потанина трое детей от первого брака, в том числе Василий, и четверо – во втором браке.