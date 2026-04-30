Премьер Словакии рассказал о планах встретиться с Путиным

10:57 30.04.2026 (обновлено: 11:00 30.04.2026)
Фицо рассказал о планах встретиться с Путиным 9 мая

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с Владимиром Путиным 9 мая в Москве.
  • Он хочет обсудить с российским президентом ситуацию на Украине и необходимость скорейшего урегулирования конфликта дипломатическим путем.
БРАТИСЛАВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Москву по случаю Дня Победы.
"Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая", - сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
Премьер Словакии добавил, что хочет обсудить с Путиным ситуацию на Украине и необходимость скорейшего урегулирования конфликта, который, по мнению Фицо, можно разрешить только дипломатическим путем.
СловакияМоскваПолитикаРоссияВладимир ПутинРоберт ФицоДень Победы — 2026
 
 
