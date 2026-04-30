Премьер Словакии рассказал о планах встретиться с Путиным

- Премьер Словакии Роберт Фицо планирует встретиться с Владимиром Путиным 9 мая в Москве.
- Он хочет обсудить с российским президентом ситуацию на Украине и необходимость скорейшего урегулирования конфликта дипломатическим путем.
БРАТИСЛАВА, 30 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Москву по случаю Дня Победы.
"Я иду на встречу с российским президентом, которая будет у меня 9 мая", - сказал Фицо во время дискуссии со студентами, видеозапись которой опубликована на YouTube-канале словацкого правительства в четверг.
