Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
00:33 30.04.2026
Фис вышел в полуфинал "Мастерса" в Мадриде

Фис сыграет с Синнером в полуфинале "Мастерса" в Мадриде

© Фото : Социальные сети Фиса
Артюр Фис
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Мадриде.
  • В четвертьфинале Фис обыграл чеха Иржи Легечку со счетом 6:3, 6:4.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинале Фис (25-я ракетка мира) обыграл чеха Иржи Легечку (14) со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.
В полуфинале Фис сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Madrid Open
29 апреля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Артюр Фис
2 : 06:36:4
Иржи Легечка
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ТеннисСпортЯнник Синнер
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    30.04 16:30
    Авангард
    Локомотив
  • Теннис
    30.04 17:00
    Х. Баптист
    М. Андреева
  • Футбол
    30.04 22:00
    Брага
    Фрайбург
  • Футбол
    30.04 22:00
    Райо Вальекано
    Страсбур
  • Футбол
    30.04 22:00
    Шахтер Донецк
    Кристал Пэлас
  • Футбол
    30.04 22:00
    Ноттингем Форрест
    Астон Вилла
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала