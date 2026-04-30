Фис вышел в полуфинал "Мастерса" в Мадриде

МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Французский теннисист Артюр Фис вышел в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Мадриде, призовой фонд которого превышает 8,2 миллиона евро.
В четвертьфинале Фис (25-я ракетка мира) обыграл чеха Иржи Легечку (14) со счетом 6:3, 6:4. Спортсмены провели на корте 1 час 14 минут.
В полуфинале Фис сыграет против первой ракетки мира итальянца Янника Синнера.
Madrid Open
29 апреля 2026 • начало в 23:00
Завершен
