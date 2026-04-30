Капитан "Балтики" получил серьезную травму
17:33 30.04.2026 (обновлено: 17:34 30.04.2026)
Капитан "Балтики" получил серьезную травму

Капитану "Балтики" Филину диагностировали частичный разрыв крестообразной связки

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Александр Филин
Александр Филин. 30.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Филин. Архивное фото
  • Капитану "Балтики" Александру Филину диагностировали частичный разрыв передней крестообразной связки.
  • Филин получил травму в матче 27-го тура чемпионата России против тольяттинского "Акрона" и будет прооперирован на следующей неделе.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Футболисту калининградской "Балтики" Александру Филину диагностирован частичный разрыв передней крестообразной связки, сообщается в Telegram-канале клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).
Филин получил травму в матче 27-го тура чемпионата России против тольяттинского "Акрона" (0:1) и был заменен в начале второго тайма.
На следующей неделе капитан команды перенесет операцию. Также отмечается, что хирургическое вмешательство потребуется и Брайану Хилю, которого беспокоит травма стопы, полученная в матче 24-го тура чемпионата России против "Нижнего Новгорода".
29-летний Филин сыграл за клуб 28 матчей в сезоне-2025/26 в различных турнирах и забил один гол. Хилю 24 года. В текущем сезоне форвард провел в составе "Балтики" 24 матча в чемпионате России и забил 13 голов. Он идет на втором месте в списке лучших бомбардиров РПЛ, уступая только форварду "Краснодара" Джону Кордобе (15).
"Балтика" идет на серии из пяти матчей без побед в чемпионате России и располагается на пятом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 46 очками. В следующем туре чемпионата России калининградский клуб 2 мая дома сыграет против казанского "Рубина".
Футбол · Спорт · Александр Филин · Брайан Хиль · Балтика · Акрон (Тольятти) · РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
