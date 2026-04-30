Иран выступит на ЧМ и проведет свои матчи в США, заявил Инфантино

- Сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира 2026 года.
- Матчи сборной Ирана в рамках чемпионата мира 2026 года пройдут в США.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости. Сборная Ирана будет участвовать в чемпионате мира 2026 года и проведет свои матчи в США, заявил президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.
Ранее министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил о невозможности участия сборной страны в чемпионате мира 2026 года с учетом текущей геополитической обстановки. После заявления президента США Дональда Трампа о неуместности присутствия иранцев на чемпионате Доньямали потребовал от ФИФА отозвать решение о проведении турнира в США. Затем генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана по-прежнему планирует участвовать в чемпионате мира. Позднее на странице посольства Ирана в Мексике в X появлялась информация о том, что федерация футбола страны ведет переговоры с ФИФА о переносе своих матчей из США в Мексику. На минувшей неделе официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила о готовности иранцев выступить на турнире.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.