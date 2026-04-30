Рейтинг@Mail.ru
Фидан призвал активизировать дипломатические усилия по Украине - РИА Новости, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:29 30.04.2026
Фидан призвал активизировать дипломатические усилия по Украине

© Фото представлено пресс-службой МИД Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал активизировать дипломатические усилия по Украине для восстановления стабильности в Европе.
"Конфликт между Россией и Украиной... не может считаться нормальным явлением... Такая ситуация не приносит пользы ни сторонам, ни остальной Европе, необходимо активизировать дипломатические усилия", - приводит слова Фидана газета Aydınlık.
Напомнив, что в Стамбуле стороны уже четыре раза собирались за одним столом, министр сообщил, что они готовы вновь выступить в качестве принимающей стороны для достижения справедливого и прочного мира.
Фидан подчеркнул, что "война должна закончиться таким образом, чтобы восстановить стабильность в Европе".
В миреУкраинаЕвропаХакан ФиданТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала