АНКАРА, 30 апр – РИА Новости. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал активизировать дипломатические усилия по Украине для восстановления стабильности в Европе.
Напомнив, что в Стамбуле стороны уже четыре раза собирались за одним столом, министр сообщил, что они готовы вновь выступить в качестве принимающей стороны для достижения справедливого и прочного мира.
Фидан подчеркнул, что "война должна закончиться таким образом, чтобы восстановить стабильность в Европе".