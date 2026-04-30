Фетисов заверил, что в НХЛ не будут придираться к российским вратарям

МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что к российским голкиперам Андрею Василевскому и Илье Сорокину не будет предвзятого отношения при выборе обладателя награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Везина Трофи".
В тройку претендентов на награду вошли Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") и американец Джереми Свэйман ("Бостон Брюинз"). В предыдущие два сезона обладателем награды становился американский голкипер Коннор Хеллебайк ("Виннипег Джетс").
"В НХЛ лучшего вратаря выбирают известные специалисты, поэтому я не думаю, что может быть какое-то предвзятое отношение к нашим ребятам. Но я не очень хорошо знаю третьего претендента на приз "Везина Трофи". Думаю, что будет дана объективная оценка каждому из претендентов. Будем надеяться, что один из наших вратарей получит этот трофей", - сказал Фетисов.
Василевскому 31 год, он выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В регулярном чемпионате россиянин провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Сорокину 30 лет, голкипер второй раз вошел в тройку финалистов. В "регулярке" он сыграл 55 встреч, на его счету 29 побед, семь раз вратарь отыграл на ноль и отразил 90,6% бросков.
27-летний Свэйман впервые вошел в тройку финалистов, в 55 матчах регулярного чемпионата вратарь одержал 31 победу при двух шатаутах и 90,8% отраженных бросков.
