Рейтинг@Mail.ru
Фетисов заверил, что в НХЛ не будут придираться к российским вратарям - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:09 30.04.2026 (обновлено: 14:13 30.04.2026)
Фетисов заверил, что в НХЛ не будут придираться к российским вратарям

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВячеслав Фетисов
Вячеслав Фетисов - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что к российским голкиперам Андрею Василевскому и Илье Сорокину не будет предвзятого отношения при выборе обладателя награды «Везина Трофи».
  • В тройку претендентов на награду вошли Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс») и американец Джереми Свэйман («Бостон Брюинз»).
  • Фетисов выразил надежду, что один из российских вратарей получит трофей.
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что к российским голкиперам Андрею Василевскому и Илье Сорокину не будет предвзятого отношения при выборе обладателя награды лучшему вратарю регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) - "Везина Трофи".
В тройку претендентов на награду вошли Василевский ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Сорокин ("Нью-Йорк Айлендерс") и американец Джереми Свэйман ("Бостон Брюинз"). В предыдущие два сезона обладателем награды становился американский голкипер Коннор Хеллебайк ("Виннипег Джетс").
НХЛ лучшего вратаря выбирают известные специалисты, поэтому я не думаю, что может быть какое-то предвзятое отношение к нашим ребятам. Но я не очень хорошо знаю третьего претендента на приз "Везина Трофи". Думаю, что будет дана объективная оценка каждому из претендентов. Будем надеяться, что один из наших вратарей получит этот трофей", - сказал Фетисов.
Василевскому 31 год, он выигрывал "Везина Трофи" в 2019 году. В регулярном чемпионате россиянин провел 58 матчей, в которых одержал 39 побед, дважды отыграл на ноль и отразил 91,2% бросков. Сорокину 30 лет, голкипер второй раз вошел в тройку финалистов. В "регулярке" он сыграл 55 встреч, на его счету 29 побед, семь раз вратарь отыграл на ноль и отразил 90,6% бросков.
27-летний Свэйман впервые вошел в тройку финалистов, в 55 матчах регулярного чемпионата вратарь одержал 31 победу при двух шатаутах и 90,8% отраженных бросков.
ХоккейРоссияАндрей ВасилевскийКоннор ХеллебайкТампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк АйлендерсИлья СорокинБостон БрюинзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Металлург Мг
    4
    1
  • Теннис
    Завершен
    Л. ЗигемундВ. Звонарева
    М. АндрееваД. Шнайдер
    32
    66
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Спартак Москва
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Динамо Москва
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Жирона
    Мальорка
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Пиза
    Лечче
    1
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала