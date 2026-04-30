"Бог им судья": Фетисов не хочет быть в одном Зале славы IIHF с Тардифом
12:33 30.04.2026 (обновлено: 12:44 30.04.2026)
"Бог им судья": Фетисов не хочет быть в одном Зале славы IIHF с Тардифом

© РИА Новости / Максим Блинов
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Вячеслав Фетисов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вячеслав Фетисов заявил, что ему не хочется находиться в одном Зале славы IIHF с действующим президентом организации Люком Тардифом.
  • Люк Тардиф будет введен в Зал славы IIHF в категории "Функционер".
МОСКВА, 30 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил РИА Новости, что ему не хочется находиться в одном Зале славы Международной федерации хоккея (IIHF) с действующим президентом организации Люком Тардифом.
Тардиф будет введен в Зал славы IIHF в категории "Функционер". Торжественная церемония состоится во время чемпионата мира в Швейцарии, который пройдет с 15 по 31 мая.
"Мне не хочется с такими людьми, как Тардиф, находиться в одном Зале славы IIHF. Не знаю, за что его рекомендовали включить в него. В Зал славы ведь вводят людей, которые на самом деле приносят пользу мировому хоккею. Обычно за определенные заслуги, которые есть у человека. Бог им судья", - сказал Фетисов, который был включен в Зал славы IIHF в 2005 году.
Тардиф занимает пост главы IIHF с 2021 года. В марте француз принял решение не баллотироваться на новый срок, он останется в должности до завершения своих полномочий в октябре. В период президентства Тардифа сборные России и Белоруссии были отстранены от международных турниров под эгидой IIHF.
ХоккейСпортРоссияБелоруссияЛюк ТардифВячеслав ФетисовМеждународная федерация хоккея (IIHF)ШвейцарияГосдума РФ
 
