Игрок "Сочи" рассказал, кто виноват в возможном вылете клуба из РПЛ - РИА Новости Спорт, 30.04.2026
10:51 30.04.2026 (обновлено: 11:18 30.04.2026)
Игрок "Сочи" рассказал, кто виноват в возможном вылете клуба из РПЛ

Ежов: игроки "Сочи" сами виноваты в появлении риска вылететь в Первую лигу

© РИА Новости / Максим Блинов
Футбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Сочи" (Сочи)
Футбол. РПЛ. Динамо (Москва) - Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Футбол. РПЛ. "Динамо" (Москва) - "Сочи" (Сочи)
  • Футболист "Сочи" Роман Ежов заявил, что команда сама виновата в возможном вылете в Первую лигу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист "Сочи" Роман Ежов, комментируя возможный вылет клуба в Первую лигу, заявил РИА Новости, что команда сама виновата в сложившейся ситуации.
В воскресенье "Сочи" уступил на выезде "Динамо" (0:2) в матче 27-го тура РПЛ. Прервавший серию из трех побед клуб с 18 очками занимает последнее, 16-е место в таблице.
Российская премьер-лига (РПЛ)
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
Динамо Москва
2 : 0
Сочи
11‎’‎ • Константин Тюкавин
(Артур Гомес)
52‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Каждого футболиста прежде всего мотивируют победы. Мы попали в такую ситуацию, сами виноваты. Теперь постараемся выбраться. Понятно, когда нет побед, это тяжело, тем более проигрывать несколько матчей подряд неприятно", - сказал Ежов.
"Все футболисты хотят играть в премьер-лиге, но как будет, так будет. Я пять лет до этого играл в ФНЛ и ничего страшного в этом не вижу. Я футболист, мне главное играть", - добавил он.
