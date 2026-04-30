Игрок "Сочи" рассказал, кто виноват в возможном вылете клуба из РПЛ

- Футболист "Сочи" Роман Ежов заявил, что команда сама виновата в возможном вылете в Первую лигу.
МОСКВА, 30 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист "Сочи" Роман Ежов, комментируя возможный вылет клуба в Первую лигу, заявил РИА Новости, что команда сама виновата в сложившейся ситуации.
26 апреля 2026 • начало в 17:00
Завершен
11’ • Константин Тюкавин
52’ • Муми Нгамалё
(Бителло)
"Каждого футболиста прежде всего мотивируют победы. Мы попали в такую ситуацию, сами виноваты. Теперь постараемся выбраться. Понятно, когда нет побед, это тяжело, тем более проигрывать несколько матчей подряд неприятно", - сказал Ежов.
"Все футболисты хотят играть в премьер-лиге, но как будет, так будет. Я пять лет до этого играл в ФНЛ и ничего страшного в этом не вижу. Я футболист, мне главное играть", - добавил он.