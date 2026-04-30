14:09 30.04.2026
В ЕС не признали, что Европа и США расходятся во взглядах на Украину

Хиппер: ЕС и США преследуют общую цель по установлению мира на Украине

  • Представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер заявила, что ЕС и США не расходятся во взглядах на украинское урегулирование.
  • Хиппер подтвердила, что установление справедливого и прочного мира является общей целью для ЕС и США.
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. ЕС и США не расходятся во взглядах на украинское урегулирование и преследуют общие цели в этом процессе, утверждает представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер.
С таким утверждением Хиппер выступила, отвечая на вопрос журналиста, разошлись ли взгляды ЕС и США на Украину после состоявшегося в среду разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, в котором оба лидера сошлись во мнении, что Киев затягивает процесс урегулирования.
"Мы всегда приветствовали усилия США, направленные на установление справедливого и прочного мира. Это является и нашей целью", - отметила Хиппер.
Президенты РФ и США в среду провели телефонный разговор по инициативе российской стороны. Этот разговор стал 12-м по счету с момента вступления Трампа в должность президента в 2025 году.
После разговора двух лидеров помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Владимира Зеленского, который "ведет линию на затягивание конфликта" при поддержке Брюсселя.
