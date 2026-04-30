В ЕС не признали, что Европа и США расходятся во взглядах на Украину

БРЮССЕЛЬ, 30 апр - РИА Новости. ЕС и США не расходятся во взглядах на украинское урегулирование и преследуют общие цели в этом процессе, утверждает представитель Еврокомиссии по вопросам внешней политики и безопасности Анита Хиппер.

"Мы всегда приветствовали усилия США, направленные на установление справедливого и прочного мира. Это является и нашей целью", - отметила Хиппер.