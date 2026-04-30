Плохое против безнадежного: как четыре немца делят власть в Европе

Начальство вызвало Урсулу фон дер Ляйен на ковер и заявило: "Да за свою политику ты партбилет на стол положишь". Примерно такая сцена разыгралась в Берлине — казалось бы, неочевидном месте для начальства главы Еврокомиссии, но, по сути, ее встреча с руководством правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) — это вызов на ковер. Могущественная еврокомиссарша состоит в ХДС десятилетиями, так что канцлер Фридрих Мерц — ее шеф, как бы смешно ни звучало.
Шеф давно недоволен разгулом евробюрократии и ростом требований к бизнесу, которому на пике очередного энергокризиса особенно тяжко. Поэтому встречу в Берлине западные СМИ называют предъявлением ультиматума, а сам Мерц называл "ломом в механизме Брюсселя".
Ультиматум-лом выглядит как 27 пунктов. Самый интересный — новый надзорный орган, который мог бы блокировать инициативы Еврокомиссии и не ждать, пока лидеры ЕС соберутся на саммит раз в полгода и постановят, что Урсула много на себя берет. А самый болезненный для Брюсселя — сокращение аппарата Еврокомиссии, который год к году только распухал.
Выйдя после взбучки, фон дер Ляйен заявила, что полна решимости "добиться перемен" ради "глобальной конкурентоспособности" и убрать препятствия на пути "эффективной среды для европейских компаний". Тот, кто ее не знает, мог бы подумать, что это форма капитуляции, тем более что с необходимостью сократить бюрократию из-за бюджетных проблем Урсула согласилась. Но не сказала, как видит конкурентоспособность и эффективную среду, не уточнила, какие препятствия планирует убрать. А вдруг это канцлер Мерц? Может, за закрытыми дверьми она спросила у него что-то вроде "А ты рамсы не попутал?" или "На кого батон крошишь, черт плешивый?" (по-немецки, разумеется: так звучит еще страшнее).
Мерц против Урсулы — это как Германия против России. Немцы — нация значительная и амбициозная, поэтому серьезно пытались, предпринимая заведомо обреченные походы на восток. Однако, как замечал Александр Васильевич Суворов, "русские прусских всегда бивали".
У Урсулы и России-матери совсем мало общего, но кое-что все же есть: противник их часто недооценивал.
К фон дер Ляйен изначально относились несерьезно, если считать началом 2019 год, когда она выскочила на большую арену из кармана Ангелы Меркель. До того была карьера гинеколога и руководство бундесвером, который под ее рукой издыхал от недофинансирования. Поэтому многого от нее не ждали. И зря.
Со временем Урсула переварила всех внутренних врагов и бывших союзников, которые посчитали, будто она им что-то должна (в числе последних такие, например, люди, как Виктор Орбан и Эммануэль Макрон). Многочисленные провалы Еврокомиссии не особо сказываются на устойчивости главкомиссарши, которая своевременно набрала себе побольше полномочий и раздула чиновничьи штаты, опираясь на которые правит. В этом ей, как в антиутопии "V — значит вендетта", немало помогла пандемия: перепуганные европейцы дали начальству побольше прав, доверившись тетушке-врачу. А она оказалась неэффективна именно как врач и вообще созидатель, зато выстроила себе империю из армии серых пиджаков, понаписала новых правил и шантажирует национальные правительства многомиллиардными дотациями.
А вот про Фридриха Мерца сразу все поняли правильно. "Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она была права: она никогда не считала Мерца компетентным", — заметил недавно зампред Свободной демократической партии (самой удобной из-за близости позиций союзника для ХДС) Вольфганг Кубикки.
Кубикки говорил о компетентности Мерца в экономике. Но и политика — тоже не его. Канцлер нелеп даже тогда, когда прав в каждом слове, как, например, в критике бюрократических барьеров фон дер Ляйен. Поэтому никто в здравом уме не будет ставить на Мерца в конфликте этих немцев.
Мужчина он вроде видный, с образованием, при деньгах. Но бабушка Меркель насквозь его видела и выбила из политики на годы, а вернуться он смог только с третьей попытки и после выхода канцлерин на пенсию. На его фоне она — титан, но только лишь из-за фона: если с Мерцем сравнивать, то и Олаф Шольц — Отто фон Бисмарк.
В Урсуле Меркель тоже не ошиблась, если ставила на способность этой женщины за себя постоять. Так что от Мерца главкомиссарша уж как-нибудь отобьется: невелика птица — всего-то самый непопулярный канцлер в истории ФРГ с рейтингом поддержки в районе 20 процентов. Он довел их партию до состояния, когда ХДС впервые уступает по популярности антисистемной "Альтернативе для Германии", причем на существенные в немецкой системе три-четыре процентных пункта. Если Мерц через год еще будет канцлером, это станет для него невероятным успехом.
Урсула в сравнении с ним удобно устроилась: ей отчитываться перед избирателями не нужно. Однако — не зная броду, не суйся в воду. Мерц считал, что знал и что у него есть стратегическое видение перехода в новую историческую эпоху. Только вот простых немцев на этом пути тошнит, а со стороны России ощущение такое, будто канцлер косплеит Гитлера — строит "самую сильную армию в Европе", опекает бандеровцев и отправляет эшелоны на Восточный фронт. А косплей — это форма без содержания: если Мерц равен Гитлеру, тогда Урсула по исходящей от нее угрозе — десять Гитлеров. Для поддержки Киева она тоже сделала в десять раз больше Мерца.
И все же даже у нее есть начальство, которое втык может дать, — глава Европейской народной партии, тоже немец, Манфред Вебер. Источник его легендарной влиятельности досконально не установлен. Известно, что она есть. Орбан называл Вебера Вельзевулом, а Урсулу — прислужницей. После долгих лет аппаратной войны с обоими венгр в этом что-то да понимал.
Именно Вебер, а не Урсула должен был возглавить в 2019-м году ЕК, но этого не произошло из-за противодействия Макрона и Орбана. В итоге сложился новый немецкий тандем, а предыдущего серого кардинала Брюсселя — Мартина Зельмайера — успешно выжили в массовку, дважды помешали его возвращению.
Зельмайер — еще один немец и член ХДС — известен по кличкам Распутин Брюсселя, Монстр Барлемона (комплекс зданий ЕК) и Фрэнк Андервуд (манипулятор, сволочь и герой сериала "Карточный домик"). Если этот амбициозный человек до сих пор довольствуется постом представителя ЕС в Австрии, значит, ждет возможности для реванша. И по Урсуле видно, что она опасается проблем скорее от него, сбитого летчика, чем от Мерца.
Судя по мультику "Русалочка", для победы над бессмертной ведьмой по имени Урсула нужен таран бушпритом. Но бушпритом побольше того, которым может похвастаться нынешний канцлер Германии.
