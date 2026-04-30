Начальство вызвало Урсулу фон дер Ляйен на ковер и заявило: "Да за свою политику ты партбилет на стол положишь". Примерно такая сцена разыгралась в Берлине — казалось бы, неочевидном месте для начальства главы Еврокомиссии, но, по сути, ее встреча с руководством правящей партии Германии "Христианско-демократический союз" (ХДС) — это вызов на ковер. Могущественная еврокомиссарша состоит в ХДС десятилетиями, так что канцлер Фридрих Мерц — ее шеф, как бы смешно ни звучало.

Шеф давно недоволен разгулом евробюрократии и ростом требований к бизнесу, которому на пике очередного энергокризиса особенно тяжко. Поэтому встречу в Берлине западные СМИ называют предъявлением ультиматума, а сам Мерц называл "ломом в механизме Брюсселя".

Ультиматум-лом выглядит как 27 пунктов. Самый интересный — новый надзорный орган, который мог бы блокировать инициативы Еврокомиссии и не ждать, пока лидеры ЕС соберутся на саммит раз в полгода и постановят, что Урсула много на себя берет. А самый болезненный для Брюсселя — сокращение аппарата Еврокомиссии, который год к году только распухал.

Выйдя после взбучки, фон дер Ляйен заявила, что полна решимости "добиться перемен" ради "глобальной конкурентоспособности" и убрать препятствия на пути "эффективной среды для европейских компаний". Тот, кто ее не знает, мог бы подумать, что это форма капитуляции, тем более что с необходимостью сократить бюрократию из-за бюджетных проблем Урсула согласилась. Но не сказала, как видит конкурентоспособность и эффективную среду, не уточнила, какие препятствия планирует убрать. А вдруг это канцлер Мерц? Может, за закрытыми дверьми она спросила у него что-то вроде "А ты рамсы не попутал?" или "На кого батон крошишь, черт плешивый?" (по-немецки, разумеется: так звучит еще страшнее).

Мерц против Урсулы — это как Германия против России. Немцы — нация значительная и амбициозная, поэтому серьезно пытались, предпринимая заведомо обреченные походы на восток. Однако, как замечал Александр Васильевич Суворов, "русские прусских всегда бивали".

У Урсулы и России-матери совсем мало общего, но кое-что все же есть: противник их часто недооценивал.

К фон дер Ляйен изначально относились несерьезно, если считать началом 2019 год, когда она выскочила на большую арену из кармана Ангелы Меркель. До того была карьера гинеколога и руководство бундесвером, который под ее рукой издыхал от недофинансирования. Поэтому многого от нее не ждали. И зря.

Со временем Урсула переварила всех внутренних врагов и бывших союзников, которые посчитали, будто она им что-то должна (в числе последних такие, например, люди, как Виктор Орбан и Эммануэль Макрон). Многочисленные провалы Еврокомиссии не особо сказываются на устойчивости главкомиссарши, которая своевременно набрала себе побольше полномочий и раздула чиновничьи штаты, опираясь на которые правит. В этом ей, как в антиутопии "V — значит вендетта", немало помогла пандемия: перепуганные европейцы дали начальству побольше прав, доверившись тетушке-врачу. А она оказалась неэффективна именно как врач и вообще созидатель, зато выстроила себе империю из армии серых пиджаков, понаписала новых правил и шантажирует национальные правительства многомиллиардными дотациями.

А вот про Фридриха Мерца сразу все поняли правильно. "Я не фанат Ангелы Меркель. Но в одном она была права: она никогда не считала Мерца компетентным", — заметил недавно зампред Свободной демократической партии (самой удобной из-за близости позиций союзника для ХДС) Вольфганг Кубикки.

Кубикки говорил о компетентности Мерца в экономике. Но и политика — тоже не его. Канцлер нелеп даже тогда, когда прав в каждом слове, как, например, в критике бюрократических барьеров фон дер Ляйен. Поэтому никто в здравом уме не будет ставить на Мерца в конфликте этих немцев.

Мужчина он вроде видный, с образованием, при деньгах. Но бабушка Меркель насквозь его видела и выбила из политики на годы, а вернуться он смог только с третьей попытки и после выхода канцлерин на пенсию. На его фоне она — титан, но только лишь из-за фона: если с Мерцем сравнивать, то и Олаф Шольц — Отто фон Бисмарк.

В Урсуле Меркель тоже не ошиблась, если ставила на способность этой женщины за себя постоять. Так что от Мерца главкомиссарша уж как-нибудь отобьется: невелика птица — всего-то самый непопулярный канцлер в истории ФРГ с рейтингом поддержки в районе 20 процентов. Он довел их партию до состояния, когда ХДС впервые уступает по популярности антисистемной "Альтернативе для Германии", причем на существенные в немецкой системе три-четыре процентных пункта. Если Мерц через год еще будет канцлером, это станет для него невероятным успехом.

Урсула в сравнении с ним удобно устроилась: ей отчитываться перед избирателями не нужно. Однако — не зная броду, не суйся в воду. Мерц считал, что знал и что у него есть стратегическое видение перехода в новую историческую эпоху. Только вот простых немцев на этом пути тошнит, а со стороны России ощущение такое, будто канцлер косплеит Гитлера — строит "самую сильную армию в Европе", опекает бандеровцев и отправляет эшелоны на Восточный фронт. А косплей — это форма без содержания: если Мерц равен Гитлеру, тогда Урсула по исходящей от нее угрозе — десять Гитлеров. Для поддержки Киева она тоже сделала в десять раз больше Мерца.

И все же даже у нее есть начальство, которое втык может дать, — глава Европейской народной партии, тоже немец, Манфред Вебер. Источник его легендарной влиятельности досконально не установлен. Известно, что она есть. Орбан называл Вебера Вельзевулом, а Урсулу — прислужницей. После долгих лет аппаратной войны с обоими венгр в этом что-то да понимал.

Именно Вебер, а не Урсула должен был возглавить в 2019-м году ЕК, но этого не произошло из-за противодействия Макрона и Орбана. В итоге сложился новый немецкий тандем, а предыдущего серого кардинала Брюсселя — Мартина Зельмайера — успешно выжили в массовку, дважды помешали его возвращению.

Зельмайер — еще один немец и член ХДС — известен по кличкам Распутин Брюсселя, Монстр Барлемона (комплекс зданий ЕК) и Фрэнк Андервуд (манипулятор, сволочь и герой сериала "Карточный домик"). Если этот амбициозный человек до сих пор довольствуется постом представителя ЕС в Австрии, значит, ждет возможности для реванша. И по Урсуле видно, что она опасается проблем скорее от него, сбитого летчика, чем от Мерца.