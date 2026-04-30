Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:21 30.04.2026 (обновлено: 10:46 30.04.2026)
Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026

© РИА Новости / Александр Кряжев
Ученик перед началом ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Ученик перед началом ЕГЭ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026.
  • При срабатывании металлоискателя выпускники должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена.
  • Нарушившие правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии.
МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам.
При срабатывании металлоискателя организатор предложит школьникам добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сделать это участников не допустят в пункт проведения ЕГЭ.
Тех, кто нарушит правила, смогут повторно допустить к сдаче экзамена в резервные сроки только по решению председателя ГЭК, пояснили в Рособрнадзоре.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. Также 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов.
ОбществоЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)РоссияСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала