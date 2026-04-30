Краткий пересказ от РИА ИИ Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ-2026.

При срабатывании металлоискателя выпускники должны добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, иначе их не допустят в пункт проведения экзамена.

Нарушившие правила смогут пересдать его в резервные сроки только по решению председателя комиссии.

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Рособрнадзор запретил досматривать школьников перед сдачей ЕГЭ в этом году, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Согласно рекомендациям, организаторы и сотрудники, охраняющие правопорядок, не должны прикасаться к участникам экзамена и их вещам.

При срабатывании металлоискателя организатор предложит школьникам добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. При отказе сделать это участников не допустят в пункт проведения ЕГЭ.

Тех, кто нарушит правила, смогут повторно допустить к сдаче экзамена в резервные сроки только по решению председателя, пояснили в Рособрнадзоре