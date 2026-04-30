В ДНР двое мужчин пострадали при ударе БПЛА

ДОНЕЦК, 30 апр – РИА Новости. В ДНР ранены двое мужчин при ударе украинского БПЛА по автомобилю на трассе, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"Два мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за киевской агрессии. На автодороге Светлодарск - Дебальцево в городском округе Дебальцево в результате атаки ударного БПЛА ВФУ на гражданский автомобиль", – написал он в своём Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас раненым оказывается медицинская помощь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
