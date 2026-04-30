Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае - РИА Новости, 30.04.2026
10:12 30.04.2026
Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

Трое детей погибли при пожаре в Дубинино в Красноярском крае

© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAXСотрудник СК проводит следственные мероприятия в квартире в Дубинино Красноярскго края, где в результате пожара дети
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия в квартире в Дубинино Красноярскго края, где в результате пожара дети
© ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ/MAX
Сотрудник СК проводит следственные мероприятия в квартире в Дубинино Красноярскго края, где в результате пожара дети
  • Трое детей погибли при пожаре в поселке Дубинино Красноярского края.
  • Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.
  • По предварительным данным, погибшие остались без присмотра взрослых, огонь вспыхнул в детской комнате.
КРАСНОЯРСК, 30 апр – РИА Новости. Трое детей погибли, отравившись угарным газом в результате пожара в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона.
"По данному факту следственным отделом по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино находилось трое малолетних детей без присмотра взрослых. В этот момент в помещении начался пожар. Очаг возгорания зафиксирован в детской комнате. В СК уточнили, что возраст детей от пяти лет и младше. Сообщение о пожаре поступило от соседей. По предварительным данным, все погибшие дети - мальчики.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления региона.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
СК раскрыл подробности о пожаре в московской новостройке
Вчера, 14:14
 
ПроисшествияКрасноярский крайРоссияШарыповский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
