Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

По предварительным данным, в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино находилось трое малолетних детей без присмотра взрослых. В этот момент в помещении начался пожар. Очаг возгорания зафиксирован в детской комнате. В СК уточнили, что возраст детей от пяти лет и младше. Сообщение о пожаре поступило от соседей. По предварительным данным, все погибшие дети - мальчики.