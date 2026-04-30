Трое детей погибли при пожаре в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 30 апр – РИА Новости. Трое детей погибли, отравившись угарным газом в результате пожара в поселке Дубинино Красноярского края, сообщает ГСУ СК региона.
"По данному факту следственным отделом по Шарыповскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности трем лицам)", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, в квартире дома по улице Кишиневской поселка Дубинино находилось трое малолетних детей без присмотра взрослых. В этот момент в помещении начался пожар. Очаг возгорания зафиксирован в детской комнате. В СК уточнили, что возраст детей от пяти лет и младше. Сообщение о пожаре поступило от соседей. По предварительным данным, все погибшие дети - мальчики.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства Главного следственного управления региона.